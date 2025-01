Egiptovski nogometni reprezentant Omar Marmuš je zapustil nemško bundesligo. Egipčan se je iz Frankfurta preselil k Manchester Cityu, so danes potrdili pri angleškem prvaku. Petindvajsetletnik je s Cityjem podpisal štiriinpolletno pogodbo, vredno 59,1 milijona funtov (69,9 milijona evrov) in morebitnih pet milijonov evrov dodatkov.

Marmuš je tretja okrepitev Cityja v januarskem prestopnem roku po prihodu branilcev Abdukodirja Husanova in Vitorja Reisa v začetku tega tedna.

"To je dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Podpisati za Manchester City - eno najboljših ekip na svetu - je neverjeten občutek. Navdušen sem, moja družina je tako ponosna in vsi smo zelo veseli, da smo tukaj v Manchestru," je ob podpisu dejal Marmuš za klubsko spletno stran.

Marmuš, ki lahko igra na različnih položajih v napadu, je dosegel 37 golov na 67 tekmah, odkar se je poleti 2023 pridružil Frankfurtu.

Kariero je začel pri v egiptovski prvi ligi, nato pa se je leta 2020 preselil v Nemčijo k Wolfsburgu, nato pa je igral še pri St. Pauliju in Stuttgartu.

Mladi reprezentant Flakus Bosilj iz druge v tretjo špansko ligo

Slovenski nogometaš David Flakus Bosilj, ki je pomagal mladi reprezentanci do 21 let do nastopa na evropskem prvenstvu, bo kariero nadaljeval v tretji španski ligi. Kot so v torek sporočili iz njegovega drugoligaškega kluba Castellon, so ga do konca sezone poslali na posojo v tretjo ligo k Realu Murcii, ki se bori za napredovanje v drugo ligo. Mladi reprezentant Flakus Bosilj iz druge v tretjo špansko ligo. Foto: Aleš Fevžer

Za 22-letnega napadalca bo to četrti klub v tujini. Doslej je bil član Verone, De Graafschapa in Castellona, pred tem pa je doma nosil dres ljubljanskega Brava in Aluminija iz Kidričevega.

Jeseni je za Castellon v prvenstvu in pokalu odigral 12 tekem in dosegel dva zadetka.