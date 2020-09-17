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    Thiago vendarle v Liverpool
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    Posel sklenjen?
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    Če ne Roma pa Inter?
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    Ancelotti še nima dovolj
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    Ogrevanje, da te kap
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    Turki nakupovali v Srbiji
  • 09:31

    Dobro jutro!
Nogometna tržnica (17. september)

V živo: izjemna novica za Liverpool #video

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Avtor: U. I.
Gareth Bale Zinedine Zidane
Gareth Bale je tik pred tem, da se vrne v Tottenham. Najverjetneje le na posodo. Foto: Reuters

Vnovič spremljamo nogometno dogajanje na nogometni tržnici. Glavna tema dneva bo zagotovo Gareth Bale in njegova morebitna selitev v London.

Kaj se je dogajalo včeraj:

Lionel Messi Sportal Messi se je "vrnil" v slogu, Bale vse bližje povratku v London

Do kdaj traja poletni prestopni rok?

 30. september: Slovenija, Malta, Ukrajina
 2. oktober: BiH
 5. oktober: Španija, Nemčija, Francija, Italija, Turčija, Srbija, Avstrija, Grčija, Bolgarija, Poljska, Romunija, Slovaška, Danska
 6. oktober: Portugalska
 12. oktober: Švica
 16. oktober: Anglija
 19. oktober: Hrvaška

Trenutno najdražji nakupi v tem prestopnem roku:

nogometaš iz kluba v klub odškodnina
Kai Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 80.000.000 evrov
Arthur Barcelona Juventus 72.000.000 evrov
Victor Osimhen Lille Napoli 70.000.000 evrov
Miralem Pjanić Juventus Barcelona 60.000.000 evrov
Alvaro Morata Chelsea Atletico Madrid 56.000.000 evrov

Ekipe, ki so do zdaj za okrepitve zapravile največ:

klub vsota, zapravljena za okrepitve
Chelsea 223.200.000 evrov
Barcelona 103.000.000 evrov
Inter Milano 86.500.000 evrov
Benfica 80.000.000 evrov
Man City 78.800.000 evrov
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Komentiraj Komentarji
  • 11:20 17.09.2020

    Oglasil se je še Salihamidžić

    Potem ko je kritiziral Davida Alabo in njegovega zastopnika Pinija Zahavija nekdanji predsednik Bayerna Uli Hoeness, je to storil tudi zdajšnji športni direktor Hasan Salihamidžić. Ta je sprava dejal, da si želijo, da avstrijski zvezdnik ostane, a nikakor ne za vsako ceno.

    "Vsi želimo, da ostane, a dejstvo je, da je že zavrnil našo zelo dobro ponudbo. Kljub temu se bomo še trudili, da ga prepričano, a mora vedeti, da v našem klubu obstajajo finančni limiti. Verjamem, da David ne misli, da je pomembnejši od Roberta Lewandowskega in Manuela Neuerja," je v pogovoru za Kicker dejal Salihamidžić.

    Alaba je vstopil v zadnje leto pogodbe, zato so Bavarci v težkem položaju. Bavarci si ga nikakor ne želijo izgubiti brez odškodnine, po drugi strani pa mu ne bodo dali zahtevane petletne pogodbe, ki bi mu na leto prinesla 25 milijonov evrov.

     

     

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  • 10:43 17.09.2020

    Thiago vendarle v Liverpool

    Čeprav so govorice o tem, da se bo Thiago Alcantara iz Bayerna preselil v Liverpool, v zadnjih dneh potihnile, britanski Athletic poroča, da se je zdaj vse dogovorjeno. Španec zapušča evropskega prvaka in se seli na Anfield. Vrednost prestopa ostaja tak, kot se je že pisalo, 30 milijonov evrov. Lahko rečemo, da je rdečim uspel izjemen posel.

     Preveri več
  • 10:02 17.09.2020

    Posel sklenjen?

    Britanski Daily Mail, ki je sicer vse prej kot zanesljiv vir, trdi, da je. Gareth Bale, Real in Tottenham so očitno našli skupni jezik za selitev Valižana v London.

    Šlo naj bi za enoletno posojo, vredno 14 milijonov evrov, v tej zgodbi pa se omenja tudi nesrečni Dele Alli, a zdi se, da Anglež, ki je sicer dober igralec, v Realu nima kaj početi.

    Na klopi pa najbrž nima želje sedeti. Zgodbo bomo spremljali, verjamemo, da bo več znanega že danes.

    Real Madrid Roma Gareth Bale Foto: Reuters

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  • 09:57 17.09.2020

    Če ne Roma pa Inter?

    Saga glede prodaje branilca Manchester Uniteda Chrisa Smallinga se nadaljuje. Njegov glavni snubec Roma je očitno obupala, zato je po poročanju Calciomercato v igro vstopil Inter. Rdeči vragi zahtevajo 20 milijonov evrov, a glede na to, da United išče krilnega napadalca, se najbrž ne bi branil niti Ivana Perišića. Da, tudi to se piše.

    Chris Smalling Foto: Getty Images

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  • 09:50 17.09.2020

    Ancelotti še nima dovolj

    Everton je v tem poletju ena bolj aktivnih ekip na nogometni tržnici. Pripeljali so že štiri okrepitve, med njimi iz Reala tudi Jamesa Rodrigueza, a trener ekipe iz Liverpoola Carlo Ancelotti še ni zadovoljen. Želi okrepiti še obrambo.

    "Menim, da moram najti še enega centralnega branilca," je po pokalni tekmi proti Salford Cityju dejal italijanski strokovnjak. Everton ima trenutno le dva zdrava branilca Michaela Keanea in Yerryja Mino

    Carlo Ancelotti Foto: Reuters

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  • 09:43 17.09.2020

    Ogrevanje, da te kap

    Tole sicer ni neposredno povezano s tržnico, a maramo vam pokazati. Ostajamo pri Crveni zvezdi, ki je po enajstmetrovkah izgubila na Cipru in izpadla iz boja za ligo prvakov, a bolj kot solze Srbov je po spletu zaokrožilo ogrevanje igralcev Omonie in nasmejalo nogometno javnost.

    "Če dobro razgibaš kolke, tečeš hitreje," se je glasi eden od komentarjev. Bo že držalo, kajne?

     Preveri več
  • 09:37 17.09.2020

    Turki nakupovali v Srbiji

    Začnimo z zanimivim prestopom. Turška ekipa Samsunspor, ki se je v tej poletni tržnici ustavila v Sežani (Guy Serge Yameogo), je iz Crvene zvezde za 600 tisoč evrov pripeljala tudi napadalca Tomaneja. Portugalski napadalec, ki je v Beogradu igral dobro sezono ter na 32 tekmah dosegel osem zadetkov, je podpisal triletno pogodbo.

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  • 09:31 17.09.2020

    Dobro jutro!

    Pozdravljeni, ljubitelji nogometa. Mi smo nazaj. Poglejmo, kaj se trenutno dogaja na nogometni tržnici.

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Vas zanima več iz te teme? poletni prestopni rok nogometna tržnica

Komentarji

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  • yejihab967 / 17.09.2020. ob 11:08 +1 0

    𝙑𝙨𝙖𝙠𝙤 𝙪𝙧𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙘̌𝙖𝙢 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 90 𝙐𝙎𝘿 𝙣𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙟𝙖𝙫𝙤 𝙯 𝙙𝙫𝙚𝙢𝙖 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙠𝙤𝙢𝙖 𝙙𝙤𝙢𝙖. 𝙉𝙞𝙠𝙤𝙡𝙞 𝙨𝙞 𝙣𝙞𝙨𝙚𝙢 𝙢𝙞𝙨𝙡𝙞𝙡, 𝙙𝙖 𝙗𝙞 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙯̌𝙣𝙤𝙨𝙩, 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙢𝙤𝙟 𝙣𝙖𝙟𝙗𝙡𝙞𝙯̌𝙟𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙚𝙢𝙡𝙟𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚𝙘 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙤𝙗𝙞 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 18 𝙩𝙞𝙨𝙤𝙘̌ 𝙢𝙚𝙨𝙚𝙘𝙚𝙫 𝙞𝙣 𝙢𝙚 𝙟𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙘̌𝙖𝙡𝙖, 𝙣𝙖𝙟 𝙥𝙤𝙨𝙠𝙪𝙨𝙞𝙢. 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙟𝙚 𝙫𝙚𝙘̌𝙚𝙣. 𝙀𝙫𝙤, 𝙠𝙖𝙧 𝙨𝙚𝙢 𝙥𝙤𝙘̌𝙚𝙡,.... delo.europa.lc

     +1 0
  • yejihab967 / 17.09.2020. ob 11:06 +1 0

    𝙑𝙨𝙖𝙠𝙤 𝙪𝙧𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙘̌𝙖𝙢 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 90 𝙐𝙎𝘿 𝙣𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙟𝙖𝙫𝙤 𝙯 𝙙𝙫𝙚𝙢𝙖 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙠𝙤𝙢𝙖 𝙙𝙤𝙢𝙖. 𝙉𝙞𝙠𝙤𝙡𝙞 𝙨𝙞 𝙣𝙞𝙨𝙚𝙢 𝙢𝙞𝙨𝙡𝙞𝙡, 𝙙𝙖 𝙗𝙞 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙯̌𝙣𝙤𝙨𝙩, 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙢𝙤𝙟 𝙣𝙖𝙟𝙗𝙡𝙞𝙯̌𝙟𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙚𝙢𝙡𝙟𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚𝙘 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙤𝙗𝙞 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 18 𝙩𝙞𝙨𝙤𝙘̌ 𝙢𝙚𝙨𝙚𝙘𝙚𝙫 𝙞𝙣 𝙢𝙚 𝙟𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙘̌𝙖𝙡𝙖, 𝙣𝙖𝙟 𝙥𝙤𝙨𝙠𝙪𝙨𝙞𝙢. 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙟𝙚 𝙫𝙚𝙘̌𝙚𝙣. 𝙀𝙫𝙤, 𝙠𝙖𝙧 𝙨𝙚𝙢 𝙥𝙤𝙘̌𝙚𝙡,.... delo.europa.lc

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