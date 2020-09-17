V živo: izjemna novica za Liverpool #video

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𝙑𝙨𝙖𝙠𝙤 𝙪𝙧𝙤 𝙥𝙡𝙖𝙘̌𝙖𝙢 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 90 𝙐𝙎𝘿 𝙣𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙟𝙖𝙫𝙤 𝙯 𝙙𝙫𝙚𝙢𝙖 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙠𝙤𝙢𝙖 𝙙𝙤𝙢𝙖. 𝙉𝙞𝙠𝙤𝙡𝙞 𝙨𝙞 𝙣𝙞𝙨𝙚𝙢 𝙢𝙞𝙨𝙡𝙞𝙡, 𝙙𝙖 𝙗𝙞 𝙩𝙤 𝙞𝙢𝙚𝙡 𝙢𝙤𝙯̌𝙣𝙤𝙨𝙩, 𝙫𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙢𝙤𝙟 𝙣𝙖𝙟𝙗𝙡𝙞𝙯̌𝙟𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙚𝙢𝙡𝙟𝙚𝙫𝙖𝙡𝙚𝙘 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙤𝙗𝙞 𝙫𝙚𝙘̌ 𝙠𝙤𝙩 18 𝙩𝙞𝙨𝙤𝙘̌ 𝙢𝙚𝙨𝙚𝙘𝙚𝙫 𝙞𝙣 𝙢𝙚 𝙟𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙥𝙧𝙞𝙘̌𝙖𝙡𝙖, 𝙣𝙖𝙟 𝙥𝙤𝙨𝙠𝙪𝙨𝙞𝙢. 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙨 𝙩𝙚𝙢 𝙟𝙚 𝙫𝙚𝙘̌𝙚𝙣. 𝙀𝙫𝙤, 𝙠𝙖𝙧 𝙨𝙚𝙢 𝙥𝙤𝙘̌𝙚𝙡,.... delo.europa.lc+1 0
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