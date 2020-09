V živo: izjemna novica za Liverpool #video

Potem ko je kritiziral Davida Alabo in njegovega zastopnika Pinija Zahavija nekdanji predsednik Bayerna Uli Hoeness, je to storil tudi zdajšnji športni direktor Hasan Salihamidžić. Ta je sprava dejal, da si želijo, da avstrijski zvezdnik ostane, a nikakor ne za vsako ceno.

"Vsi želimo, da ostane, a dejstvo je, da je že zavrnil našo zelo dobro ponudbo. Kljub temu se bomo še trudili, da ga prepričano, a mora vedeti, da v našem klubu obstajajo finančni limiti. Verjamem, da David ne misli, da je pomembnejši od Roberta Lewandowskega in Manuela Neuerja," je v pogovoru za Kicker dejal Salihamidžić.

Alaba je vstopil v zadnje leto pogodbe, zato so Bavarci v težkem položaju. Bavarci si ga nikakor ne želijo izgubiti brez odškodnine, po drugi strani pa mu ne bodo dali zahtevane petletne pogodbe, ki bi mu na leto prinesla 25 milijonov evrov.

