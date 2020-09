Messi se je "vrnil" v slogu, Bale vse bližje povratku v London

Komu verjeti? Očitno nikomur. Imamo nov cirkuški preobrat. Še bolj kot Lionel Messi je za nekdanjega Barceloninega igralca veljal Luis Suarez, a po bizarno propadlem prestopu k Juventusu - Urugvajec naj ne bi šel na test za pridobitev italijanskega državljanstva - vse kaže, da bo napadalec po vseh burleskah ostal v ekipi.

Suarez je Barceloni močno otežil zadeve, saj želi celotno plačo zadnjega leta pogodbe, ob vsem tem pa za njegov obstanek v ekipi navija tudi njegov prijatelj Messi, poroča španski AS.

Saurez sicer odlično trenira, kar je opazil tudi trener Ronald Koeman, ki naj bi Urugvajcu že dejal, da bo nanj resno računal, če ostane v ekipi.

