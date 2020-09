Vsi vemo, kaj se je dogajalo v preteklih tednih. Lionel Messi je bil z eno nogo že pri Manchester Cityju, a so ga pri Barceloni uspešno pregovorili, tako da bo Argentinec vsaj še eno leto nosil dres svojega priljubljenega kluba.

A sage še ni konec in kmalu lahko spet poči. Vsaj če gre verjeti poročanju Deportes Cuatro, ki piše, da bo predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu prvemu zvezdniku predlagal znižanje plače. Po vsem, kar se je dogajalo, je težko verjeti, da se bo Messi le nasmehnil in prikimal, zato bi lahko v prihodnjih dneh spet zavrelo.

Messi will be asked to take pay cut in first meeting with Bartomeu since saga https://t.co/DdI6NQg2TM