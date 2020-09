Trener Barcelone Ronald Koeman je potrdil besede predsednika Lyona, ki je dejal, da Barcelona nima 30 milijonov evrov za nakup Memphisa Depayja. Pisalo se je, da je Depay že član katalonskega giganta, a Lyon očitno res ni prejel nobene ponudbe. "Najprej moramo koga prodati, da se lahko pogovarjamo o novih okrepitvah," je dejal nizozemski strokovnjak.

Dodatne težave za Barcelono pomeni tudi propadli prestop Luisa Suareza v Juventus, še vedno se čaka na odhod tudi Artura Vidala v Inter. Milančani se ne morejo znebiti Diega Godina, zato so se ohladiti tudi pogovori z Vidalom. Ni kaj, pri Barceloni ni dolgčas.

