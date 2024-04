"Danes sem tukaj, ker sem naredil zelo hudo napako, sram me je in se opravičujem," je s tresočim glasom dejal poslovnež, ki je krivdo priznal.

S krhko postavo in prevezo na levem očesu je Lewis prosil za pomilostitev in obljubil, da si bo vzel "čas, ki mu je ostal", da bo živel in se popravil.

Poslovnež, ki prebiva na Bahamih, je konec januarja priznal krivdo v treh točkah obtožnice borzne goljufije, za katero je zagrožena kazen od pet do 20 let zapora.

Odmerjeno kazen so predlagali tudi sami tožilci, ki so v pisnem dokumentu poudarili, da je obtoženi "proti koncu svojega življenja" in da je njegovo zdravje zelo slabo.

Denarna kazen tudi podjetju Broad Bay

V okviru postopka je tudi podjetje Lewisa, Broad Bay, priznalo krivdo za prikrivanje dejanj svojega šefa in mu je bilo naloženo plačilo več kot 50 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov) kazni. Ameriško pravosodje je Lewisa tudi prisililo, da je odstopil z vseh položajev v podjetju.

Ameriško pravosodje je Lewisa tudi prisililo, da je odstopil z vseh položajev v podjetju. Foto: Reuters

Joseph "Joe" Lewis je bil obtožen, da je prek svoje investicijske družbe Tavistock Group izkoristil svoj položaj v vodstvu več družb, ki kotirajo na borzi, da bi pridobil dostop do zaupnih informacij, in zaposlenim, prijateljem in ljubici večkrat ponudil nasvete za borzne nagrade. "Svetoval" je celo osebnim pilotom letal, ki so imeli koristi od milijonov evrov dobička.

Med temi nasveti so bile zaščitene informacije o prihajajočih ugodnih rezultatih testov za biokemična podjetja.

Njegovo premoženje je ocenjeno na več kot pet milijard evrov. Foto: Reuters

Eden najbogatejših v Združenem kraljestvu

Lewis velja za enega najbogatejših ljudi v Združenem kraljestvu, njegovo premoženje je po Forbesu ocenjeno na več kot pet milijard evrov in je povezano z njegovimi dejavnostmi trgovca s tujimi valutami iz osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Milijarder je lastnik bahamske družbe Tavistock Group, katere hčerinska družba ENIC je leta 2001 postala delničar angleškega prvoligaša Tottenhama.

Leta 2022 je Lewis predal nadzor nad Spurs družinskemu skladu in se uradno umaknil iz vodenja klubskih poslov.