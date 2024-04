Huda kazen za Trabzonspor

Obenem bosta dva igralca Fenerbahčeja, Nizozemec Jayden Oosterwolde in vratar Irfan Can Egribayat, počivala na eni tekmi ter plačala denarno kazen, je zapisal TFF. Nekateri drugi igralci istanbulskega velikana, ki so obračunavali z navijači domačega moštva, so se kazni izognili.

Oosterwoldeja je zveza kaznovala, ker je brcnil navijača Trabzonsporja, ki je vdrl na igrišče. Teh je bilo sicer še precej več, na igrišče pa so vdrli po koncu tekme, ki se je končala z zmago gostov (3:2). V napadih navijačev so hrvaškega vratarja Dominika Livakovića udarili v obraz. Po dolgi preiskavi dogodkov bo moral ob šestih tekmah pred praznimi tribunami Trabzonspor plačati še 3,1 milijona turških lir (okoli 90.000 evrov).

Turška nogometna zveza (TFF) je 17. marca dogodke nemudoma označila za "nesprejemljive", tako se je odzval tudi prvi mož Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino.

Kaos na tekmi Trabzonspor : Fenerbahče. Foto: Reuters

Večkrat je že prišlo do nasilja

V turškem nogometu je letos večkrat izbruhnilo nasilje. Ligo so decembra začasno prekinili za teden dni zaradi napada na sodnika na tekmi med Ankaragücüjem in Rizesporjem. Takrat je predsednik Ankaragücüja Faruk Koca skupaj z drugimi osebami po tekmi na igrišču napadel sodnika Halila Umuta Melerja in poškodoval uradno osebo.

Tudi na tekmah med Trabzonsporjem in Fenerbahčejem je v preteklosti že večkrat prišlo do navijaškega nasilja. Leta 2016 so navijači napadli stranskega sodnika, leto prej pa je eden od navijačev s strelnim orožjem hudo poškodoval voznika Fenerbahčejevega avtobusa.

Leta 2015 je predsednik Trabzonsporja sodnike zaklenil na stadion, da bi s tem protestiral proti sumljivim sodniškim odločitvam. Sodnike so naslednje jutro izpustili šele po klicu in posredovanju turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, piše AFP.

