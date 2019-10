Nogometaši, ki so na nas naredili največji vtis

Najboljši nogometaši so nam velik vzor – tudi zaradi pričesk, ki so stilsko vedno korak pred vsemi. Že njihove športne veščine so zavidanja vredne, zaradi športnega življenja pa si morajo omisliti pričeske, ki bodo zdržale vse naporne treninge in tekme. Pri tem vedno mislijo tudi na estetsko dovršenost.

Nogometaši so pravi narekovalci trendov na več ravneh, po njih se radi zgledujemo ne samo zaradi znanja izjemnih nogometnih veščin, ampak tudi zaradi videza, še posebej zaradi navdihujočih pričesk.

Foto: Reuters

Slovaški nogometni reprezentant Marek Hamšik, ki je po 11 sezonah v Napoliju letos prestopil na Kitajsko k Dalianu Yifangu, je znan po svoji irokezi.

Foto: Reuters

Brazilski nogometni reprezentant Neymar, najdražji nogometaš na svetu, nosi dres pariškega kluba Paris Saint Germain. Znan je tudi po tem, da zelo rad spreminja svojo pričesko.

Portugalec Cristiano Ronaldo iz italijanskega Juventusa nas vedno preseneča, če ne drugače, pa z brezhibnim videzom. Svojo najbolj znano pričesko je posvetil bolnemu dečku.

Foto: Reuters

Sergio Ramos, dolgoletni kapetan madridskega Reala in španski reprezentant, eden od najboljših branilcev vseh časov, se rad poigra s svojim videzom in vedno očara. Kar z njegovimi gostimi rjavimi lasmi ni težko.

Foto: Getty Images

Napadalec aktualnih svetovnih prvakov Francozov Olivier Giroud, ki igra pri londonskem klubu Chelsea, je zelo priljubljen pri nežnejšem spolu. Tudi zaradi izrazitega modnega sloga. Vedno urejeno pričesko vselej dopolni s popolno urejeno brado.

Foto: Reuters

Francoz Antoine Griezman, ki igra pri Barceloni, svoje oboževalke očara z valovitimi dolgimi lasmi.

Foto: Getty Images

Še en član iz družbe galskih petelinov Paul Pogba izstopa na nogometnih zelenicah. Včasih se znajde v ospredju bolj zaradi stila. S svojimi vpadljivimi pričeskami resnično zna pritegniti pozornost.

Foto: Reuters

Valižan, član galaktičnega madriskega Reala, Gareth Bale je vrsto let prisegal na kratko pričesko. Pred leti pa se je odločil za daljše lase, ki jih zadnje čase spenja v figo. Ta pričeska je postala njegov prepoznavni znak.

Foto: Vid Ponikvar

Med našimi nogometaši bi opozorili standardnega člana slovenske nogometne reprezentance Jasmina Kurtića, sicer člana italijanskega Sassuola, ki je vedno prava paša za oči, saj s svojo pričesko sporoča, kako pomemben je pri nogometu tudi videz.

Foto: Getty Images

Pričeska Kevina Kampla je preprosto nepozabna. Čeprav ga je eden od športnih TV kanalov uvrstil na seznam najslabših pričesk, pa mi ne moremo brez njega. Njegovi lasje so njegov podpis. Poskrbimo, da nam bodo lasje vsem v ponos.

Tudi nogometaši se spopadajo z njim

Zagotovo je med vsemi nogometaši marsikdo tudi žrtev povsem običajne težave – prhljaja. Vsak tretji človek se namreč vsaj enkrat v življenju spopada s to trdovratno lepotno težavo. Več žrtev je med moškimi.

Nadležen prhljaj se lahko pojavi zaradi glivic, bakterij, onesnaženosti okolja, stresa, utrujenosti, čezmerne izsušitve lasišča zaradi sušilnika za lase in bivanja v prostorih z zelo suhim in vročim zrakom. V preveliki vnemi, da bi rešili to nadlogo, včasih naredimo celo več škode kot koristi. Tudi preveč intenzivno krtačenje in zategovanje z elastikami lahko zmoti naravno celično obnavljanje kože in posledica je nepravilno luščenje kože.

Zakaj moramo začeti pri šamponu?

Čas je, da se znebimo nadležnih lusk in poiščemo ustrezno formulo. Pravi šampon nam bo pomagal odpraviti težave, ki načenjajo našo samozavest in se nam zdijo nerešljive.

1. Ni vseeno, ali je prhljaj suh ali masten

Ni pomembno, ali je naša težava stalna ali občasna. Težave so enake: gre za srbenje in nadležne luske. S tem ima težava vsaka tretja ženska in vsak drugi moški.

Šampon je vedno prvi ukrep, če se želimo znebiti prhljaja. Vrhunski šamponi so zasnovani tako, da preprečujejo različne vrste prhljaja. Preden se odločimo za uporabo prave formule, preverimo, ali ima naš prhljaj značilnosti suhega ali mastnega prhljaja.

Suh prhljaj (pityriasis capitis) : značilne so tanke luske po vsem lasišču, zlasti na zatilju ali za ušesi. Ločijo se same od sebe ali z nežnim praskanjem. Suhi prhljaj se lahko pojavi zaradi površnega spiranja las. Pri pomiritvi suhega ali srbečega lasišča lahko pomaga nežni piling lasišča.

(pityriasis capitis) značilne so tanke luske po vsem lasišču, zlasti na zatilju ali za ušesi. Ločijo se same od sebe ali z nežnim praskanjem. Suhi prhljaj se lahko pojavi zaradi površnega spiranja las. Pri pomiritvi suhega ali srbečega lasišča lahko pomaga nežni piling lasišča. Masten prhljaj (pityriasis steatoides): je debelejši in ostane na laseh in lasišču. Masten prhljaj je posledica čezmernega tvorjenja maščob, se pa lahko pojavi pri vseh vrstah, dolžinah in teksturah las, od mastnih do suhih. Masten prhljaj je posledica čezmernega izločanja sebuma na lasišču in se pojavlja ne glede na navade umivanja las. Ta presežni sebum se odzove z glivico malassezia, zaradi česar nastanejo debele, mastne luske. Mastni prhljaj se pogosto vrača, ker sebum spodbuja razvoj omenjene glivice, zaradi česar se znajdemo v začaranem krogu. Pri odpravljanju mastnega prhljaja lahko pomaga nežni piling lasišča. Tako bo lasišče tudi bolje pripravljeno na tretmaje proti prhljaju.

2. Šamponi uravnovesijo mikrobiom

Z besedo mikrobiom označujemo ekosistem različnih mikroorganizmov v zaščitni pregradi na površini kože. Mikrobiom skrbi za zaščito kože, da ta lahko nemoteno opravlja svoje funkcije. Če je naša koža zdrava, potem je mikrobiom v ravnovesju in se prhljaj ne pojavi. Vsako neravnovesje mikrobioma pa se že lahko kaže kot neprijeten prhljaj.

Neravnovesje mikrobioma je lahko posledica gliv, bakterij, onesnaženosti okolja, stresa, utrujenosti, uporabe agresivnih izdelkov za nego las, čezmerne izsušitve lasišča zaradi sušilnika za lase in bivanja v prostorih z zelo suhim in vročim zrakom. Vse to spodbudi nastanek prhljaja.

To spoznanje so uporabili pri formuliranju inovativnih šamponov Dercos proti različnim vrstam prhljaja. Šampone so preizkušale osebe v urbanem okolju, ki se zaradi utrujenosti in stresa spopadajo s trdovratnim prhljajem in intenzivnim srbenjem. V klinični raziskavi je sodelovalo 58 oseb, ki so šampone Dercos uporabljale 28 dni.

Netemeljito izpiranje šampona ali drugih izdelkov za oblikovanje las lahko prav tako povzroči prhljaj. Če med krtačenjem ali česanjem las opazimo sivkaste ali belkaste luskice, moramo ob naslednjem umivanju lase sprati še bolj temeljito.

3. Šampon proti prhljaju: klinični uspeh je viden v ogledalu

Znanstveniki poročajo, da dermatološko testirani šamponi Dercos omogočajo znatno zmanjšanje mikroorganizmov, ki so odgovorni za nastanek prhljaja. Pri tem pa poskrbijo za tiste elemente, ki so ključni za zdravo lasišče. Pomagajo ohranjati bakterijsko raznolikost in ravnovesje mikrobioma, tako da zaščitna plast kože ostane zdrava.