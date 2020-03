Nogometaši Gladbacha privolili v znižanje plač

Nogometaši nemškega prvoligaškega kluba Borussia Mönchengladbach so postali prvi klub v nemški bundesligi, ki so prostovoljno privolili v znižanje plač ob prekinitvi vseh športnih tekmovanj zaradi pandemije koronavirusne bolezni.

Gladbach bo z znižanjem plač prihranil več kot milijon evrov na mesec, je poročal časnik Rheinische Post.

Igralci in drugi dobro plačani predstavniki strokovnega štaba so z znižanjem svojih plač zavarovali delovna mesta in dohodke ostalih zaposlenih v klubu, ki bi drugače ostali brez zaposlitve in dohodkov.

V Nemčiji je trenutno v veljavi popolna prepoved nogometa do 2. aprila. Če sezone ne bodo mogli končati oziroma jo bodo končali predčasno zaradi največje zdravstvene krize, s katero se trenutno sooča svet, pa se klubom in bundesligi obeta še dodatna izguba, povezana s terjatvami, ki izhajajo iz pogodb za zagotovitev televizijskih pravic.

Tudi drugoligaš Karlsruhe se je odločil, da bo finančno vrzel skušal odpraviti z znižanjem plač igralcev.

Pogajanja z nogometaši o plačah se obetajo tudi v italijanski serie A, kjer so prav tako zaradi razglašene karantene začasno ostali brez nogometa.

Na Škotskem pa je vodstvo tamkajšnjega kluba Hearts prav tako vsem zaposlenim, vključno z igralci, predlagalo znižanje plač za polovico.