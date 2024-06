Ekipa elitnega nemškega nogometnega prvenstva Borussia iz Mönchengladbacha je podaljšala pogodbo z 31-letnim občasnim avstrijskim reprezentantom Stefanom Lainerjem do leta 2026, so danes sporočili iz bundesligaškega kluba.

Lainer na položaju obrambnega igralca igra za Gladbach od leta 2019. Julija 2023 so mu odkrili raka, a se je vrnil januarja po zdravljenju.

Branilcu so julija lani diagnosticirali limfni rak in prestal je štiri kemoterapije. Vrnil se je 21. januarja in v drugi polovici sezone zbral 15 nastopov.

"Pretekla sezona ni bila lahka, zame osebno in za klub. Zdaj se res veselim, da bom poplačal zaupanje, ki so mi ga izkazali, in dal vse od sebe, da bomo še boljši v primerjavi s preteklo sezono," je za spletno stran kluba dejal Lainer.

Generalni direktor za šport pri Gladbachu Roland Virkus je dodal: "Stevie je z nami že pet let in je bil vedno vzoren profesionalec s svojim trdim delom in mentaliteto. Zelo smo veseli, da je tukaj in da bo ostal kot eden izmed izkušenih igralcev v ekipi."

Borussia Mönchengladbach je ligaško sezono končala na 13. mestu prvenstvene lestvice s 34 točkami, 53 manj od prvaka Bayerja iz Leverkusna.