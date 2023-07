Nizozemec ostaja zvest Manchester Cityju

Nizozemski branilec Nathan Ake je predčasno podaljšal pogodbo z Manchester Cityjem še za dve leti in bo v klubu vsaj do leta 2027, so danes potrdili v klubu.

Osemindvajsetletni Ake je v zadnji sezoni v vseh tekmovanjih za Manchester odigral kar 41 tekem. "To je najboljši klub na svetu. Prav vsak dan sem ponosen na to, da sem del te ekipe," je ob podaljšanju pogodbe povedal nogometaš.

"To je klub, ki pričakuje odličnost vedno in na vseh področjih, s čimer je odlično okolje za napredek. Vsak dan so pred mano izzivi, po katerih postajam boljši. Še vedno si želim napredovati in tukaj mi to omogočajo," je še dejal.

Nizozemec je pred tem igral tudi za londonski Chelsea, pred tremi leti pa se je iz Bournemoutha preselil k Cityju.

Edinson Cavani bo kariero nadaljeval pri argentinskem prvoligašu Boci Juniors v Buenos Airesu. Foto: Reuters

Urugvajski nogometaš Edinson Cavani bo kariero nadaljeval pri argentinskem prvoligašu Boci Juniors v Buenos Airesu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Cavani je nazadnje igral za špansko Valencio, kjer se mu je pogodba iztekla, na slavnem stadionu Bomboniera pa bo igral vsaj eno leto.

V bogati karieri je Cavani igral za matični Danubio, kasneje pa za Palermo, Napoli, PSG in Manchester United.

Za reprezentanco Urugvaja je odigral 136 tekem in dosegel 58 golov.

