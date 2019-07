Nigeriji bron, komu zlato?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Nigerije so na afriškem prvenstvu v Egiptu osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu v Kairu premagali Tunizijo z 1:0 (1:0). V finalu, ki bo v petek ob 21. uri v Kairu, se bosta pomerila Alžirija in Senegal.