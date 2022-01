Newcastle pripeljal Brazilca

Dan pred iztekom zimskega prestopnega roka so novo okrepitev oznanili tudi v vrstah angleškega prvoligaša Newcastla. V dresu srak bo odslej igral Brazilec Bruno Guimaraes, ki je do zdaj igral za Lyon.

Newcastle, ki je lansko jesen dobil novega lastnika in postal najbogatejši nogometni klub na svetu, je predstavil novo igralsko moč. Pri angleškem klubu so danes potrdili prihod veznega nogometaša Bruna Guimaraesa, ki je je iz Lyona na Otok prestopil za slabih 40 milijonov evrov (33 milijonov funtov). 24-letni Brazilec je pogodbo sklenil do leta 2026.

Vezist, ki je lani osvojil olimpijsko zlato kot član Brazilije, je na St. James' Park prišel kot drugi najdražji nakup v zgodovini kluba. 24-letnik je še eden od velikih nakupov angleškega prvoligaša, ki si želi pobegniti iz bitke za izpad iz premier lige.

