Neverjetno: nogometaši zapravili devet zaporednih enajstmetrovk #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma med zmagovalci japonskega pokala Vissel Kobejem in aktualnim japonskim prvakom Jokohama Marinosi je imela dramatičen in neverjeten zaključek. Po rednem delu igre se je obračun v Saitami končal z rezultatom 3:3, zmagovalca pa so nato odločile enajstmetrovke.