Nesrečen konec Katančevega zmagovitega niza

Srečko Katanec je v Južni Koreji z Uzbekistanom vodil proti Kostariki vse do začetka sodnikovega podaljška, nato pa je sledil preobrat.

Nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec ima bogate izkušnje z vodenjem reprezentanc. Slovensko je vodil kar na dveh tekmovanjih (EP 2000 in SP 2002), postavljal nove mejnike in si prislužil nepozabni vzdevek Srečko Nazionale. Tako je bilo v njegovem prvem obdobju na vročem slovenskem stolčku. Pozneje je vodil še Severno Makedonijo, ZDA in Irak, lani pa se je odločil, da bo svoje nogometno poslanstvo opravljal na selektorskem položaju Uzbekistana.

Vrhunci srečanja med Uzbekistanom in Kostariko:

Če je v začetnem delu vodenja, ko je še podrobneje spoznaval reprezentante, nizal spremenljive rezultate in tudi izgubljal tekme, pa je v letu 2022 začel zmagoviti niz. Trajal je kar šest tekem, vse do prijateljskega obračuna s Kostariko. V torek se je v južnokorejskem Suvonu pomeril z udeležencem letošnjega svetovnega prvenstva in nesrečno izgubil.

Dolgo časa je vodil. Napadalec Rome Eldor Shomurodov je popeljal Uzbekistan v vodstvo v 25. minuti. Rezultat se kljub boljši igri Uzbekistana ni spreminjal vse do konca rednega dela, nato pa je Kostarika, ki se je v nasprotju z nedavnim srečanjem z Južno Korejo predstavila z oslabljeno postavo, v sodnikovem podaljšku vendarle priredila preobrat. V izdihljajih srečanja sta zadela v polno Anthony Hernandez in Kendall Waston. S tem se je končal dolgi zmagoviti niz Katančevih varovancev, ki je trajal vse od marca, Uzbekistan pa je v tem obdobju premagal Kirgizijo, Ugando, Šrilanko, Maldive, Tajsko in Kamerun.

Katanec je tako prekinil zmagoviti niz ravno v državi, kjer je pred 20 leti poskrbel za zgodovinski dogodek, ko je vodil Slovenijo na prvi tekmi svetovnega prvenstva, nato pa se po odmevni aferi s takratnim prvim strelcem reprezentance Zlatkom Zahovićem preselil na tribune.