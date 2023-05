Nermin Hodžić ostaja v rumenem dresu Domžal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nermin Hodžić je v prvi slovenski ligi doslej zaigral na 101 tekmi, od tega 88-krat je oblekel dres Domžal, 13-krat pa Kopra. V preteklosti je igral še za turški Balikesirspor, Tuzlo City, Lučko in Rudar Prijedor.

Vse do letos je Hodžić veljal za vezista, ki lahko zaigra tudi na desni strani obrambe, a mu je trener Simon Rožman ob težavah z odsotnostmi v osrčju obrambe našel nov položaj in ga s tem postavil med vidnejše posameznike moštva.

Ibričić: Hodžić je odkritje sezone

Športni direktor Senijad Ibričić o prvem podaljšanju, ki bi se izteklo s koncem sezone, dejal: "Lahko bi rekel, da je Nermin Hodžić odkritje sezone. Na začetku ni bil v prvem planu, imel je drugačno vlogo, nato pa je stopil v obrambo in s svojimi igrami pripomogel k napredku v igri. Ustreza načinu igre, ki jo goji Rožman in želeli smo ga zadržati. Potrebujemo stabilno jedro, fante z izkušnjami in kilometrino. Hodžić ustreza vsem kriterijem."

Hodžić je ocenil, da je za njim izredno zanimiva sezona. Po vrnitvi iz Rudarja iz Prijedora, kjer je igral kot posojen igralec, je v Domžalah čez noč postal osrednji branilec.

"Izkazalo se je, da je to bila dobra poteza, saj je šlo iz tekme v tekmo bolje. Sproti nisem razmišljal, kako mi gre. Z veseljem sem koristil zaupanje trenerja, z dobrimi rezultati pa je bilo še lažje igrati na novem položaju. Obojestransko smo se hitro dogovorili za podaljšanje," je povedal Hodžić.

