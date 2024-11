Že danes na delu prvaki, zahtevno delo za Šeška

Obračun za Borrusio Dortmund verjetno ne prihaja ob pravem času, saj so izgubili zadnje tri tekme, med tednom so po podaljšku izpadli tudi iz nemškega pokala, potem ko je bil z 1:0 boljši Wolfsburg. Za "tolažbo" se bodo rumeni iz Dortmunda z ekipo Benjamina Šeška in Kevina Kampla pomerili pred domačimi navijači, kjer v tej sezoni beležijo občutno boljše rezultate, vse bolj pod pritiskom pa je po slabših rezultatih tudi trener BVB Nuri Sahin. Posebna tekma čaka tudi trenerja Leipziga Marca Roseja, ki je prej vodil Schwarzgelben, preden so ga precej nepričakovano odpustili.

Benjamin Šeško je v tej sezoni bundeslige pri dveh zadetkih. Foto: Guliverimage

Leipzig je zmagal na obeh srečanjih z Dortmundom v minuli sezoni in je zmagal na dveh od zadnjih treh gostovanj na Signal Iduna Parku. Rdeči biki so trenutno na vrhu bundeslige izenačeni z Bayernom iz Münchna z le tremi prejetimi goli, vratar Peter Gulacsi pa ob tem uživa v enem svojih najboljših uvodov v sezono. BVB je edini klub, ki doma še ni oddal nobene točke. Leipzig pa je neporažen na 19 ligaških tekmah v sezoni in je imel najboljši začetek sezone z 20 točkami na prvih osmih tekmah.

