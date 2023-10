Favoriti zmagujejo, Šeško ostal na klopi

Borussia - Werder Foto: Guliverimage Pred osmim krogom prve bundeslige je bila situacija na lestvici zelo izenačena: vodilni Bayer in četrti Dortmund sta ločili le dve točki. V Dortmundu še niso preboleli spomladanske izgube lovorike, ki so jo zapravili v zadnjih minutah zadnje tekme. No, morda pa je bila usodna že prva tekma prejšnje sezone. Takrat so proti Werderju vodili z 2:0, a izgubili z 2:3. In prav ekipa iz Bremna je bila njihov tokratni nasprotnik. Imela je 11 točk manj, torej je štela le zmaga. In rumeno-črni so jo tudi dosegli. Z 1:0, edini gol na tekmi pa je zabil Julian Brandt. Dortmund se je dolgo mučil z ekipo z dna lestvice, kljub terenski premoči Porurcem dolgo ni uspelo zatresti mreže, vse do 67. minute. Werder je doživel že šesti poraz v sezoni.

Situacija se na lestvici na vrhu očitno ne bo prav nič spremenila. Vodilni Bayern je z 2:1 premagal Wolfsburg in tako zmagal četrtič zapored. Točko manj ima Stuttgart, ki je s 3:0 odpravil Union Berlin in ima prav tako sedem zmag z osmih tekem. Borussia torej ostaja tretja, zmagal pa je tudi peti RB Leipzig, za katerega Benjamin Šeško tokrat ni igral (Kevin Kampl pa celotno tekmo). Kampl in soigralci so prišli do 17. točke sezone, potem ko sta zadela Lois Openda v prvi, Emil Forsberg v 24. in še enkrat Openda v 72. minuti.

Na zelenici so še nogometaši četrtega Bayerna iz Münchna, ki gostujejo v Mainzu.

