Borussia Monchengladbach razbila Augsburg in skočila na vrh

Uvodna nedeljska tekma 7. kroga bundeslige je postregla z visoko zmago Borussie Monchengladbach nad Augsburgom (5:1). S četrto zaporedno zmago so nogometaši Monchengladbacha zavzeli prvo mesto. Ob 15.30 bosta tekmo začela Wolfsburg in Union Berlin, ob 18. uri pa bosta igrala še Eintracht Frankfurt in Werder Bremen.

Vodilni Bayern, ki je med tednom ponižal Tottenham v Londonu (7:2), je presenetljivo doma izgubil proti Hoffenheimu. To sta izkoristila Bayer in RB Leipzig (Kevin Kampl zaradi poškodbe ni igral), ki sta po remiju v Leverkusnu po točkah ujel Bavarce, podobno velja tudi za Freiburg, ki je doma remiziral z Borussio iz Dortmunda, in Schalke, ki se je brez zmagovalca razšel proti Kölnu. Na vrhu je tako s 14 točkami izenačenih kar pet klubov, v nedeljo pa lahko pride do spremembe na vrhu.

Nezadovoljstvo Roberta Lewandowskega po domačem porazu Bayerna. Foto: Reuters

Nemško prvenstvo, 7. krog:

Lestvica: