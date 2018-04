Trojček Hrvata popeljal Hoffenheim korak do lige prvakov

Nemško prvenstvo, 32. krog

Na uvodni tekmi 32. kroga nemškega prvenstva je Hoffenheim na krilih trikratnega strelca Hrvata Andreja Kramarića premagal Hannover s 3:1 in ostal v igri za uvrstitev v ligo prvakov. Teoretične možnosti za to ima tudi Kevin Kampl in njegov Leipzig, ki ga v nedeljo čaka obračun z Mainzem. Dominic Maroh in njegov Köln še vedno upata na čudež in obstanek v najmočnejši nemški ligi.