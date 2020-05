Bayern ni pozabil velikega ponižanja

Največja pozornost ljubiteljev vrhunskega klubskega nogometa je v Evropi še vedno usmerjena v Nemčijo. Bundesliga ostaja edina izmed največjih lig, ki v zahtevnem obdobju, zaznamovanem s koronavirusom, nadaljuje sezono. Tekme, ki žal potekajo pred praznimi tribunami prekrasnih in modernih stadionov, rušijo rekorde gledanosti prek televizijskih ekranov.

Boleč poraz Herthe in navijaški izgredi

Nogometaši Uniona so morali na zadnjem berlinskem derbiju miriti navijače, ki so vdrli na igrišče. Foto: Reuters Olimpijski stadion v Berlinu bi bil danes zagotovo poln do zadnjega kotička, a so obveljali posebni zdravstveno-varnostni ukrepi in poskrbeli, da bodo vrata kultnega stadiona zaprta za gledalce. Udarila se bosta mestna rivala Hertha in Union, ki ju je vse do leta 1989 delil berlinski zid. To bo šele drugi berlinski mestni derbi v zgodovini bundeslige.

V prvem je bil 2. novembra 2019 uspešnejši Union, v izdihljajih srečanja je z bele točke zadel v polno napadalec Sebastian Polter in povzročil Herthi boleč poraz, dvoboj pa so zaznamovali tudi izgredi domačih navijačev. Takrat se je lahko igralo še pred polnimi tribunami, danes pa bo Hertha šele četrto domačo zmago v tej sezoni lovila brez pomoči svojih navijačev. Obeta se spopad sosedov z lestvice, ki sta bližje dnu kot vrhu, zato bo danes prisoten ogromen vložek, poseben pritisk pa bo na strani Herthe, saj bo naredila vse, da ne izgubi še drugič zapored proti mestnemu rivalu.

Bayern se želi maščevati Eintrachtu

Zvezdnik Bayerna David Alaba je imel lani po visokem porazu v Frankfurtu poseben "zagovor" pri razočaranih navijačih. Foto: Reuters V soboto se obeta zelo pomemben spopad v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov. V Mönchengladbachu, kjer bo gostitelje na praznem stadionu spremljalo kar 13 tisoč kartonastih podob navijačev, bo gostoval Bayer Leverkusen. Borussia brani visoko tretje mesto, lekarnarji, ki so v zadnjem nastopih v gosteh odpihnili Werder kar s 4:1, pa so le dve mesti nižje.

Prvak Bayern bo prvič po prekinitvi sezone zaradi koronavirusa zaigral v Münchnu. Na prazni Allians Areni bo pričakal Eintracht Frankfurt, prvi strelec bundeslige Robert Lewandowski, ki je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 40 zadetkov, pa bo iskal pot do povečanja že tako impresivnega strelskega izkupička. Bayern je pod vodstvom Hansija Flicka na zadnjih 12 tekmah zmagal kar enajstkrat, Bavarci pa se bodo želeli maščevati Eintrachtu za boleč poraz v jesenskem delu, ko so 2. novembra v Frankfurtu izgubili kar z 1:5. Po zgodnji izključitvi Jeroma Boatenga jim je šlo vse narobe, sramoten poraz pa je drago plačal takratni trener Niko Kovač.

Kampl v Mainzu

Edini slovenski udeleženec bundeslige, nekdanji reprezentant Kevin Kampl, bo v nedeljo gostoval v Mainzu. Svetlolasi zvezni igralec je v prejšnjem krogu prispeval podajo za edini zadetek rdečih bikov, ki so doma remizirali s Freiburgom (1:1) in na lestvici zdrsnili na četrto mesto.

Kevin Kampl želi z RB Leipzigom eno izmed vodilnih štirih mest, ki peljejo v ligo prvakov. Foto: Getty Images

Kampl je nastopil prvič po več kot šestih mesecih, saj mu je težave povzročala poškodba gležnja, pred kratkim pa je namignil, da želi podaljšati pogodbo z Leipzigom in mu ostati zvest tudi prihodnje.

Nemško prvenstvo, 27. krog: Petek:

20.30 Hertha Berlin – Union Berlin Sobota:

15.30 Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

15.30 Wolfsburg – Borussia Dortmund

15.30 Freiburg – Werder Bremen

15.30 Paderborn – Hoffenheim

18.30 Bayern München – Eintracht Frankfurt Nedelja:

13.30 Schalke – Augsburg

15.30 Mainz – RB Leipzig

18.00 Köln – Fortuna Düsseldorf

Lestvica: 1. Bayern München 26 tekem – 58 točk

2. Borussia Dortmund 26 – 54

3. Borussia Mönchengladbach 26 – 52

4. RB Leipzig 26 – 51

5. Bayer Leverkusen 26 – 50

6. Wolfsburg 26 – 39

7. Freiburg 26 – 37

8. Schalke 26 – 37

9. Hoffenheim 26 – 35

10. Köln 26 – 33

11. Hertha Berlin 26 – 31

12. Union Berlin 26 – 30

13. Eintracht Frankfurt 25 – 28

14. Augsburg 26 – 27

15. Mainz 26 – 27

16. Fortuna Düsseldorf 26 – 23

17. Werder Bremen 25 – 18

18. Paderborn 26 – 17