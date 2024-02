Šeško igra štiri v vrsto

Slovenska pozornost bo usmerjena v tekmo RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach, ki bo v soboto ob 18.30. Slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško je v svoji prvi sezoni v močni nemški bundesligi zabil šest golov, od tega tri na zadnjih treh tekmah. Zato se sprašujemo, ali ga bo dal še na četrti zapored. Kljub strelski formi 20-letnika rezultati Leipziga precej nihajo. V spomladanskem delu imajo tri poraze, zmago in remi. S 37 točkami so na petem mestu prvenstvene lestvice. Tokratni nasprotnik ni zmagal zadnje štiri tekme in je zato zdrsnil na 13. mesto (22 točk).

