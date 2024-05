Slovenska kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić je s sporočilom za javnost povedala, da naj bi ji bila zaradi kršenja pravil in posledično nepravične obravnave Kajakaške zveze Slovenije (KZS) odvzeta možnost kvalificiranja na olimpijske igre v Parizu. "Kot kaže, pravila niso za vse enaka, v športu pa očitno ne obstaja več ravnanje v skladu s športno etiko, načelom poštenosti in fair playa," je preko svojih zastopnikov sporočila slovenska kajakašica.

Kot so še sporočili predstavnik Špele Ponomarenko Janić, naj pri določanju slovenske ekipe, ki bo nastopila na dodatnih evropskih olimpijskih kvalifikacijah KZS, ne bi delovala v skladu z lastnimi, nacionalnimi in mednarodnimi pravili, vključno z določili etičnega kodeksa Mednarodnega olimpijskega komiteja. "Ponomarenko Janićeva od KZS zahteva ravnanje skladno s pravili in uvrstitev v reprezentanco za dodatne evropske kvalifikacije ali organizacijo tekmovanja, ki bo v skladu s pravili in bo štelo kot izborno za uvrstitev v reprezentanco."

"Olimpijske igre so cilj vsakega športnika, zato ne morem verjeti, da mi je možnost kvalificiranja odvzeta zaradi takšne odločitve, pri kateri gre za kršenje toliko predpisov in ignoriranje fair playa. Vsak športnik se mora postaviti zase, ko mu je na krivičen način odvzeto tisto, za kar dela in trenira več let. Ne glede na to, kakšna je bila tekma v Zagrebu, bila je enaka za vse. Vendar se je izkazalo, da pa pravila niso, v športu pa očitno ne obstaja več ravnanje v skladu s športno etiko, načelom poštenosti in fair playa," pravi Špela Ponomarenko Janić.

Foto: Nina Jelenc

Kaj se je dogajalo na tekmi v Zagrebu?

Kot je slovenska kajakašica še sporočila preko svojega predstavnika, naj bi Kajakaška zveza Slovenije kot edino izbirno tekmo za izbor članske reprezentance v sprintu na mirnih vodah za nastop na dodatnih kvalifikacijah za Olimpijske igre v Parizu 2024 določila 22. mednarodni memorial Matije Ljubeka, ki je potekal 20. aprila 2024 v Zagrebu. Špela Ponomarenko Janić je nastopila na finalni tekmi K1 za ženske na razdalji petsto metrov in v absolutni konkurenci osvojila četrto mesto, med slovenkami pa je za manj kot sekundo zaostala le za v absolutni konkurenci tretjeuvrščeno tekmovalko Anjo Osterman. Slednja je nastop začela na tekmovalni liniji 4, pri čemer je ciljno linijo prečkala na tekmovalni liniji 3, tovrstna napaka pa po pravilih Mednarodne kajakaške zveze pomeni diskvalifikacijo (navedeno je ustrezno slikovno dokumentirano). Kljub temu, da je bil organizator tekme na nepravilnosti opozorjen, neposredno po tekmi pa s tem seznanjen tudi predstavnik KZS, o čemer obstajajo posnetki, se rezultat ni spremenil.

"Situacijo je na tekmi v Zagrebu v živo spremljal tudi direktor KZS, ki je kljub zavedanju in poznavanju dogajanja mesto v reprezentanci za dodatne kvalifikacije za nastop na Olimpijskih igrah v Parizu dodelila Anji Osterman. Kot kaže je KZS pri tem kršila tudi lastna pravila glede organizacije izbirne tekme za nastop na dodatnih kvalifikacijah za olimpijske igre. KZS namreč na tekmi v Zagrebu, ki jo je določila kot izbirno, ni delegirala glavnega sodnika, člana žirije in delegata, ki nadzira izvedbo tekmovanja, kar vse določajo pravila KZS. O tem, kateri od Slovencev ali Slovenk bo uvrščen v reprezentanco za dodatne kvalifikacije, so tako odločali hrvaški sodniki," so zapisali predstavniki Ponomarenko Janićeve.

Anja Osterman Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenska kajakašica je prepričana, da je KZS s svojim ravnanjem in njeno ne uvrstitvijo v reprezentanco za dodatne evropske kvalifikacije ter s tem odvzem možnosti nastopa na Olimpijskih igrah ni kršila le lastnih pravil glede organizacije izbirne tekme, temveč tudi statuta KZS, statuta OKS-ZŠZ, določila Olimpijske listine, etični kodeks Mednarodnega olimpijskega komiteja, ustavno zagotovljene pravice športnice do enake obravnave, tekmovalnih pravil Mednarodne kajakaške zveze za sprint na mirnih vodah in etičnega kodeksa delovanja v športu.

"Navkljub zavedanju, da je Anja Osterman tekmo končala na sosednji progi ter da tekma ni bila izvedena skladno s pravili KZS, vodstvo slednje vztraja na stališču, da je potrebno upoštevati rezultate tekme v Zagrebu. Ob tem pa odgovornost za nastalo situacijo zvrača na Špelo Ponomarenko Janić z očitki, da komplicira. Špela Ponomarenko Janić kot rešitev vidi dve možnosti – pravično odločitev in njeno uvrstitev v reprezentanco za dodatne evropske kvalifikacije ali organizacijo tekmovanja, ki bo v skladu s pravili in bo lahko štelo kot izbirno za uvrstitev v reprezentanco za nastop na dodatnih olimpijskih kvalifikacijah," so še zapisali njeni predstavniki.