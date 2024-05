Wada začasno suspendirala Tunizijo

Tunizija tako do nadaljnega ne bo smela gostiti regionalnih, celinskih ali svetovnih prvenstev, obenem pa svoje zastave in simbolov ne bo mogla prikazovati na olimpijskih in paraolimpijskih igrah, piše v izjavi Wade, ki jo povzema Ansa.

Ministrstvo za mladino in šport v Tuniziji je sicer dejalo, da bo Wada preklicala suspenz, takoj ko bo ustrezno besedilo objavljeno v uradnem listu, kar so napovedali kmalu.

Tamkajšnje ministrstvo je dodalo, da mora biti celoten postopek "skladen z določbami zakonodajnih in podzakonskih besedil tunizijske države".

Ta si namreč želi spoštovati zahteve ratificiranih mednarodnih sporazumov in zlasti Wade ter "spoštovati pravila, ki jih je ta uvedla".

Wada je obenem sporočila, da dokler Tunizija ne bo dodala leta 2021 sprejetega globalnega protidopinškega kodeksa v svoja zakonodajna besedila, nihče od tunizijskih funkcionarjev ne bo smel sedeti v odborih agencije.

"Država je imela od novembra 2023 štiri mesece časa, da sprejme določeno število sprememb zakonodajnih in regulativnih besedil ter jih uskladi s tunizijskimi pravnimi okvirji in zakoni. Toda v začetku aprila neskladnosti še niso odpravlili," je zapisala Wada.

Wada je dodala še, da tudi nekatere druge organizacije ne spoštujejo njihovega kodeksa, med drugimi sta med njimi tudi Angolska nacionalna protidopinška agencija ter Mednarodna zveza za fitnes in bodybuilding, piše Ansa.