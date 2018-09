Bayern iz Stuttgarta s polnim izkupičkom

V soboto se je v nemškem prvenstvu odvilo šest tekem. Hoffenheim je prišel do zmage proti Freiburgu, Wolfsburg je bil s 3:1 boljši od Bayerja. Frankfurt je z igralcem manj iztržil točko proti Bremnu, v 32. minuti je bil izključen Jetro Willems. Bayern je s 3:0 odpravil Stuttgart in je po dveh krogih pri šestih točkah. Za Bavarce so zadeli Goretzka, Lewandowski in Muller.

V nedeljo se bo Leipzig srečal z Düsseldorfom, Schalke bo gostil Hertho.