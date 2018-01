Kevin Kampl prispeval podajo, rdeči biki tik pod vrhom

Nemško prvenstvo, 18. krog

Nemški prvoligaški klubi so končali z novoletnim premorom. Jesenski prvak Bayern je v petek doma s 3:1 premagal Bayer Leverkusen. Rdeči biki iz Leipziga, za katere je Kevin Kampl odigral vso tekmo in prispeval podajo za prvi gol gostiteljev, so v derbiju kroga premagali Schalke (3:1) in se povzpeli na drugo mesto.