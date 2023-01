Še bolj vroča ekipa nemške Bundeslige od vodilnega Bayerna iz Münchna in drugouvrščenega Eintrachta iz Frankfurta je pravzaprav Wolfsburg. Dosegel je peto zaporedno zmago in to na kakšen način! Nogometaša Freiburga so premagali s 6:0.

Konec je zimskega počitka tudi za najboljše nemške nogometne klube. Wolfsburg je kot edini v prvi nemški bundesligi dobil zadnjih pet tekem, prvo po premoru in zadnje štiri pred svetovnim prvenstvom 2022. Tretjeuvrščeni Freiburg so nogometaši Wolfsburga premagali s 6:0 in so zdaj samo še štiri točke za njimi. Dva gola je zabil Jonas Wind, po enkrat pa so zadeli Patrick Wimmer, Yannick Gerhardt, Ridle Baku in Luca Waldschmidt.

Eintracht Frankfurt pa je premagal Schalke s 3:0 in skočil na drugo mesto. Čeprav so si nogometaši Schalkeja pripravili več priložnosti, so bili učinkovitejši domačini. Jesper Lindström je v 22. minuti Frankfurt popeljal v vodstvo, zmago pa sta v zadnjih desetih minutah potrdila Rafael Santos Borre in Aurelio Buta. Schalke tako z le devetimi osvojenimi točkami ostaja prikovan na dno ligaške lestvice.

Darilo Wolfsburga je izkoristil tudi Union Berlin, ki je v izdihljajih tekme premagal Hoffenheim s 3:1 ter se s 30 točkami izenačil s Frankfurtom in Freiburgom. Za vodilnim Bayernom vsa tri moštva zaostajajo za pet točk.

Leipzig končal zmagoviti niz zvezdnikov Bayerna

Leipzig in Bayern München sta se razšla z remijem. Foto: Guliverimage Bundesliga je v leto 2023 vstopila spektakularno, z derbijem med Red Bull Leipzigom in vodilnim Bayernom Münchnom, ki v tej sezoni lovi izjemen rekord, 11. zaporedni državni naslov. Moštvi sta se v petke zvečer razšli brez zmagovalca (1:1), Bayern prvič po šestih zaporednih zmagah v prvenstvu ni vknjižil vseh treh točk.

Bayern je že nastopil z novo vratarsko okrepitvijo, Yannom Sommerjem, ki je pogodbo z Bayernom podpisal le dan poprej. Švicar še kot vratar Biorussie Mönchengladbach v Leipzigu ni nikoli zmagal, ta tradicija se je nadaljevala tudi v uvodnem nastopu v letu 2023. V prvem polčasu sta bili moštvi enakovredni, Bayern je sicer dosegel gol, a je bil Leon Goretzka v prepovedanem položaju. Obveljal pa je gol po protinapadu v 37. minuti, zadel je Eric Maxim Choupo-Moting.

Leipzig je odgovoril na začetku drugega dela, ko je po zmedi v kazenskem prostoru gostov žogo v mrežo potisnil Marcel Halstenberg. To je bil tudi končni izid tekme, do konca so imeli sicer domači rahlo terensko premoč, a še kakšnega zadetka ni bilo. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je sedel na klopi.

