Katastrofa razglašenega Bayerna, Šeško bo čakal na priložnost na derbiju

Potem ko so bile med tednom odigrane tekme tretjega kroga nemškega pokala, se najboljši klubi v nemški bundesligi ta konec tedna merijo na tekmah 14. kroga. Za uvod so za veliko presenečenje poskrbeli nogometaši Eintracht Frankfurta, ki so s kar 5:1 odpihnili Bayern München in mu prizadejali prvi poraz v sezoni. Največ oči bo danes uprtih še v Dortmund, kjer bo gostoval RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom.

Za ogromno presenečenje so v 14. krogu bundeslige poskrbeli nogometaši Eintrachta iz Frankfurta, ki je s kar 5:1 odpravil Bayern. Ta je klonil prvič v sezoni in to na kakšen način. Eintracht je po zadetkih Omarja Marmousha, Juniorja Dina Ebimbe in Huga Larssona že po 36 minutah vodil s 3:1, tik pred koncem prvega polčasa je na 1:3 znižal Joshua Kimmich. V drugem polčasu sta za petardo nato poskrbela še z drugim golom Junior Dina Ebimbe, končnih 5:1 pa je v 60. minuti postavil Ansgar Knauff.

Eintracht se je znesel nad Bayernom. Foto: Reuters

Nogometaši Borussie Dortmund so med tednom doživeli boleč udarec, potem ko je bil boljši Stuttgart, varovanci Edina Terzića pa so se tako pridružili Bayernu in RB Leipzigu, ki sta se že krog pred tem poslovila od možnosti za pokalni naslov. Ravno Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom, ki bosta srečanje začela na klopi za rezerve, bo v sobotnem popoldnevu novi nasprotnik Dortmundčanov v bundesligi. Ekipi trenutno zasedata četrto in peto mesto, na razpredelnici pa ju loči le točka. V taboru Borussie Dortmund se spopadajo še z dodatnimi težavami, saj so se v sredo poškodovali štirje igralci – Julian Ryerson, Marius Wolf, Marcel Sabitzer in Youssoufa Moukoko. Nekaj težav imajo tudi Leipzižani, saj so trenutno brez Danija Olma, Tima Wernerja, Willija Orbána in Ela Chadailla Bitshiabuja.

Bayer Leverkusen čaka srečanje s Stuttgartom. Foto: Reuters

Tudi nedelja pa bo postregla z nogometno poslastico, saj se bosta na MHPArena stadionu pomerila tretji Stuttgart in vodilni Bayer iz Leverkusna, ki je polomu Bayerna še edina neporažena ekipa v bundesligi. Nogometaši Bayerja imajo pred začetkom kroga na lestvici tri točke več od drugega Bayerna, ki ima sicer odigrano tekmo manj, in pet več od nedeljskega nasprotnika. Tako Stuttgart kot Bayer sta se med tednom tudi uspešno prebila v četrtfinale nemškega pokala.

