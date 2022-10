Bayern po teniški zmagi prehitel vodilni Union

Branilci nemškega naslova, desetkratni zaporedni prvaki iz Münchna, so se v soboto znesli nad Mainzom. Ugnali so ga s teniškim rezultatom 6:2 in se vsaj do nedelje povzpeli na vrh razpredelnice. Izkoristili so slabše predstave Uniona iz Berlina, ki je na zadnjih štirih tekmah dvakrat izgubil. Kamplov Leipzig je v obračunu udeležencev lige prvakov premagal Bayer. Union v nedeljo gosti Borussio iz Mönchengladbacha. Če bo zmagal, se bo vrnil na vrh.

Bavarskemu nogometnemu velikanu za razliko od evropske lige prvakov, kjer je po petih tekmah še brezmadežen in si je že zagotovil nastop v osmini finala, v domačem prvenstvu še ne gre vse po načrtih. V svojem dvanajstem obračunu je le dosegel sedmo zmago, na svojem računu pa ima tudi štiri neodločene izide in poraz v lokalnem obračunu proti Augsburgu.

Izbranci 35-letnega stratega Juliana Nagelsmanna so temelje za zmago nad tekmeci iz Mainza postavili že v prvem polčasu, ko so zadeli Serge Gnabry (5.), Jamal Musiala (28.) in Senegalec Sadio Mane (43.), v drugem polčasu pa so delo dokončali Leon Goretzka (58.), Francoz Mathys Tel (79.) in Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting (86.). Za Mainz je prvi gol v izdihljajih prvega polčasa dosegel Švicar Silvan Widmer, drugega pa Danec Marcus Ingvartsen (82.).

Francoski reprezentant Christopher Nkunku (Leipzig) si deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev nemškega prvenstva. Foto: Reuters

RB Leipzig je na domačem igrišču ukanil farmacevte iz Leverkusna z 2:0. Za zasedbo iz vzhodnega dela Nemčije sta se med strelce vpisala Francoz Christopher Nkunku (32.) in nemški reprezentant Timo Werner (83.). Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za gostitelje igral v prvem polčasu, po velikem odmoru ga je zamenjal Malijec Amadou Haidara.

Wolfsburg je na domačem igrišču ukanil Bochum s 4:0. Za volkove so zadeli Felix Nmecha (27., 58.), Ridle Baku (35.) in Danec Jonas Wind (80.), medtem ko je Stuttgart v sami končnici strl odpor Augsburga in zmagal z 2:1. Za zasedbo iz Stuttgarta je odločilni gol v drugi minuti sodnikovega podaljška dosegel Waldemar Anton. Pred tem je za gostitelje zadel Gvinejec Serhou Guirassy (15.), za goste iz Augsburga pa Florian Niederlechner (4.).

Nemško prvenstvo, 12. krog: Petek, 28. oktober:

Werder Bremen : Hertha Berlin 1:0 (0:0) Sobota, 29. oktober:

RB Leipzig : Bayer Leverkusen 2:0 (1:0)

Kevin Kampl (Leipzig) je odigral prvi polčas in v 35. minuti prejel rumeni karton. Bayern München : Mainz 6:2 (3:1)

Stuttgart : Augsburg 2:1 (1:1)

Wolfsburg : Bochum 4:0 (2:0)



18.30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Nedelja, 30. oktober:

15.30 Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

17.30 Schalke - Freiburg

19.30 FC Köln - Hoffenheim