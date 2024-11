Nogometaši münchenskega Bayerna so v uvodni tekmi 11. kroga nemške lige premagali Augsburg z 3:0 in začasno prednost pred zasledovalci povečali na osem točk. To je njihova šesta zaporedna ligaška zmaga. Najbližje je Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki bo svojo tekmo tega kroga igral v soboto v gosteh pri Hoffenheimu.

Po reprezentančnem premoru so v nemški ligi krog začeli z bavarskim derbijem. Münchenčani so se dolgo mučili z lokalnimi tekmeci, čeprav so imeli veliko terensko premoč. Nazadnje je vratarja Nediljka Labrovića v 63. minuti le ugnal Harry Kane z bele točke, potem ko je Mads Pedersen v kazenskem prostoru igral z roko. Domači so minimalno prednost zadržali do sodnikovega dodatka, ko je Keven Schlotterbeck za drugi rumeni karton zrušil Kana, ta pa je nato še drugo enajstmetrovko na tekmi spremenil v gol. Le dve minuti zatem je Kane za končnih 3:0 in svoj tretji prvenstveni "hat-trick" zadel še iz igre.

Leipzig, ki ima zdaj osem točk zaostanka (29-21), bo v soboto popoldne igral v Hoffenheimu. Tretji Eintracht Frankfurt bo zvečer igral z Werderjem, prvak Bayer Leverkusen bo gostil Heidenheim, Borussia Dortmund pa Freiburg.

