Bayer pred nemogočo nalogo, za Šeška dodatna odgovornost

S tekmo Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen se je ta petek zvečer začela še zadnja liga velike peterice, nemška bundesliga. Lekarnarji so v minuli sezoni svojo prvo lovoriko osvojili brez poraza. Ekipa Xabija Alonsa bo to težko ponovila. Zagotovo imajo drugačne načrte nogometaši Bayerna iz Münchna, ki bodo prvo tekmo odigrali v nedeljo popoldne v Wolfsburgu. RB Leipzig z Benjaminom Šeškom igra v soboto.

Benjamin Šeško je zadel že v prvem krogu pokala. Foto: Reuters V boj za nemško lovoriko, pa tudi za naziv najboljšega strelca bundeslige, gre Benjamin Šeško. Slovenski reprezentant je novo sezono prejšnji konec tedna uspešno odprl z zadetkom in zmago s 4:1 v prvem krogu nemškega pokala. Šeškov vloga v ekipi bo to sezono še pomembnejša, saj so ostali brez španskega reprezentanta Danija Olma, ki je prestopil v Barcelono. Z RB Leipzig, za katerega še naprej igra Kevin Kampl, bo prvo tekmo odigral v soboto popoldne (15.30), na domačem stadionu proti Bochumu. Ko so se nazadnje srečali marca v Bochumu, je Leipzig zmagal s 4:1.

Nemško prvenstvo, 1. krog:

Petek, 23. avgust

Sobota, 24. avgust

Nedelja, 25. avgust

Lestvica (prejšnja sezona):