Stuttgart med najboljše štiri, mladi Slovenec po podvig k Bayerju

Nogometaši Stuttgarta so v uvodni četrtfinalni tekmi premagali Augsburg in napredovali med najboljše štiri v nemškem pokalu. Drugoligaš Köln, pri katerem se dokazuje mladi Slovenec Jaka Čuber Potočnik, bo v sredo gostoval v Leverkusnu. RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla bo gostil Wolfsburg šele konec meseca.