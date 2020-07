Nemec iz Bayerna v Hoffenheim

Osemintridesetletni trener, ki je tudi sin nekdanjega šefa berlinske Herthe Dieterja Hoenessa, je podpisal pogodbo do junija 2023.

Sebastian Hoeness je to sezono popeljal rezerviste Bayerna do nepričakovanega naslova v tretjeligaški konkurenci.

Sebastian #Hoeneß to be appointed #TSG Manager ❗#TSG Hoffenheim will be managed by Sebastian Hoeneß. The 38-year-old moves to Kraichgau from @FCBayern II and will sign a contract until 30th June 2023. pic.twitter.com/O7I2l41cVI