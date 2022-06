Nekoč zvezdnik AS Rome, zdaj izvoljen za župana Verone

Damieno Tommasi, ki je za svojo državo zbral 25 nastopov in leta 2001 z Romo osvojil naslov prvaka serie A, je v nedeljskem drugem krogu premagal dosedanjega župana Verone Federica Sboarino, ki je kandidiral s podporo skrajno desne stranke Bratje Italije. Tommasija so podprle levosredinska Demokratska stranka (PD) in druge levičarske skupine, zdaj pa bo župan mesta z dolgo tradicijo desničarskih županov.

Najlepša nogometna leta je preživel v Romi. Foto: Reuters Oseminštiridesetletni Tommasi se je rodil blizu mesta, katerega župan je postal, in je svojo igralsko kariero začel v Veroni, preden je prestopil k Romi in za klub iz Rima igral od 1996 do 2006. V Rimu je bil del zvezdniške ekipe, v kateri sta bila tudi Francesco Totti in Gabriel Batistuta.

Leta 2004 med poletno prijateljsko tekmo proti Stoke Cityju je utrpel hudo poškodbo kolena, ko je trčil z Gerryjem Taggartom. Zaradi poškodbe je bil dolgotrajno odsoten z zelenic, poleti 2005 je na lastno prošnjo iz razloga pravičnosti sprejel enoletno podaljšanje pogodbe za plačo mladega igralca v višini 1.500 evrov na mesec.

Nazaj se je vrnil 30. oktobra 2005, ko je v drugem polčasu zamenjal Olivierja Dacourta med ligaško tekmo proti Ascoli Calcio 1898, navijači Rome pa so ga pozdravili z ovacijami. Poznenje je igral za Levante in Queens Park Rangers ter prvič končal kariero pri Tianjin Tedi na Kitajskem leta 2009. Čeprav je po koncu kariere vodil sindikat profesionalnih igralcev, mu to ni preprečilo, da je bil med letoma 2015 in 2019, torej že po upokojitvi, član La Fiorite iz San Marina.