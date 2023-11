Nekdanji trener Iličića v solzah: Takrat so se zanj začele težave

Trener Atalante Gian Piero Gasperini je v intervjuju za Radio Serie A odkrito spregovoril o delu in spominih na Josipa Iličića, ki je dres Atalante nosil med letoma 2017 in 2022. Izkušeni strateg je spregovoril tudi o obdobju epidemije koronavirusa, ko se je slovenski nogometaš spopadal s številnimi težavami in bil dlje časa odsoten z nogometnih igrišč.

Koliko je danes 35-letni Josip Iličić pomenil za italijanskega prvoligaša Atalanta, so pred tedni dokazali navijači Atalante, ko so se ustavili na poti iz Bergama do Gradca v Mariboru, da bi pozdravili in počastili slovenskega nogometaša, ki je za Atalanto zbral 339 nastopov. Slovenski nogometaš, ki se je v dres Atalante prvič oblekel v sezoni 2017/18, je bil v letih zatem eden od nosilcev igre italijanskega prvoligaša, o čemer je zdaj v obširnem intervjuju spregovoril tudi Gian Piero Gasperini. "Ob vrhuncih kariere, ko je Valencii zabil štiri zadetke in nas popeljal v četrtfinale lige prvakov, je bil morda tudi igralec, ki je spadal med tiste, ki bi si zaslužili zlato žogo. Zagotovo je spadal med najboljše nogometaše v Evropi," je dejal izkušeni strateg, ki se je zatem v solzah spomnil tudi težkega obdobja Slovenca.

Med epidemijo koronavirusa je Iličić preživel izjemno zahtevne trenutke, na kar je opozoril tudi njegov nekdanji trener. "Josip je tukaj zbolel, čeprav smo spoštovali protokole in se nismo družili. Počutil se je slabo, nato se je povsem izoliral. Nato pa ni več zdržal doma, ni zdržal biti oddaljen od svoje družine. Tu so se začele težave," se je s cmokom v grlu spomnil 65-letni nogometni strokovnjak. "Bili smo si res blizu, bil je povsem normalen fant, še vedno je bil on, a s številnimi težavami."

"Teden dni pred tekmo s PSG sem šel k njemu v bolnišnico, bil sem v šoku, izgubil je več kot deset kilogramov, dvignil sem ga kot lutko in mu dejal, 'Josip, pridi z nami ..." je v intervjuju še dejal Gasperini, ki ob teh spominih ni mogel zadržati solza.

Iličić je nato avgusta 2022 tudi uradno zapustil vrste Atalante. "Pet let sreče, veselja in čarovnije, a tudi bolečine in težkih trenutkov. Hvala, da ste me podpirali in mi stali ob strani," je takrat ob predčasnem slovesu od Atalante v javni zahvali klubu zapisal slovenski nogometaš, nato pa je oktobra okrepil Maribor.

