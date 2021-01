Ne Šiljak, selektor BiH bo Bolgar Petev

Odločitev o novem selektorju je bila sprejeta na današnji seji izvršnega odbora zveze. Krmilo reprezentance so zaupali 54-letnemu Petevu, ki je kot trener doslej vodil domači klub Ludogorec, ciprska Limassol in Omonio Nikozijo, Dinamo Zagreb, Al-Qadsiah in poljski klub Jagiellonia Bialystok. Med letoma 2014 in 2016 pa je bil tudi bolgarski selektor.

Petev je na selektorskem mestu nasledil Duška Bajevića, nekdanjega jugoslovanskega reprezentanta, ki je odstopil s položaja novembra lani po koncu kvalifikacij za Euro 2020 in ligi narodov. Kot selektor ni bil najbolj uspešen, saj v osmih tekmah ni dosegel niti ene zmage.