Ermin Šiljak želi na spektakularen način obuditi trenersko pot

Ponudil se je za selektorja Bosne in Hercegovine

Ermin Šiljak želi zasesti mesto selektorja Bosne in Hercegovine, ki se je izpraznilo pred kratkim.

Ne samo Srbija, s katero povezujejo nekdanjega slovenskega selektorja Slavišo Stojanovića, novega selektorja iščejo tudi v reprezentanci Bosni in Hercegovini. S ciljanjem na izpraznjeno mesto je malce presenetil uspešni nekdanji slovenski reprezentant Ermin Šiljak, ki ga v trenerskem poslu nismo videli že nekaj časa.

Ermin Šiljak je kot nogometaš pustil globok pečat. Najprej pri Olimpiji, potem je igral še v Franciji, Švici, na Švedskem, v Grčiji, Belgiji in na Kitajskem. Vrsto let je bil tudi pomemben član slovenske reprezentance, za katero je odigral 48 tekem in zabil 14 golov. Z njo je nastopil tudi na evropskem prvenstvu.

Upa, da bo prišel vsaj do pogovora

Na klopi Olimpije je leta 2012 zdržal pet mesecev. Foto: Vid Ponikvar Danes 47-letni Ljubljančan se je po odhodu v pokoj posvetil trenerski poti, ki pa je za zdaj precej manj uspešna kot njegova igralska nogometna pot.

Njegove epizode pri Olimpiji, v bolgarskem Botev Plovdivu in na Kitajskem, kjer je bil najprej trener Dailana in potem pomočnik trenerja Baodinga, niso trajale predolgo, od leta 2017 in njegove zadnje službe na Kitajskem pa trenerskega dela ni opravljal.

Tudi zaradi tega je povezovanje njegovega imena z mikavno trenersko službo precej drugačno od Slaviše Stojanovića, ki je v Srbiji uveljavljeno trenersko ime, pred leti je odličen pečat pustil kot trener Crvene zvezde.

Šiljak se je Bosni in Hercegovini, ki v zadnjem letu še drugič išče selektorja (odhajajoči Dušan Bajević je decembra lani nasledil Roberta Prosinečkega), namreč ponudil kar sam.

"Spremljal sem vse tekme Bosne in Hercegovine. Ne samo letos, tudi prejšnje. Natančno sem analiziral igro, nogometaše in naredil načrt, kako bi reprezentanca morala igrati. Imam veliko idej. Upam, da bom lahko opravil razgovor z ljudmi z nogometne zveze," je v pogovoru za spletni portal SportSport.ba povedal Šiljak in dodal, da je na tamkajšnjo nogometno zvezo poslal svoj življenjepis.

Navijači od leta 2014 zaman čakajo na nov podvig

Bosanska reprezentanca kljub številnim zvenečim imenom trenutno ni v najboljšem položaju. Odkar se je leta 2014 prvič uvrstila na veliko tekmovanje, zaigrala je na svetovnem prvenstvu v Braziliji, je nanizala kar nekaj neuspehov.

Reprezentanca BiH je trenutno na 55. mestu Fifine lestvice. Leta 2013 je bila 13. Foto: Reuters

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2016 je sicer prišla do dodatnih kvalifikacij, v katerih je izgubila proti Irski. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 je zaostala za Belgijo in Grčijo, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020 pa močno razočarala. Pristala je na četrtem mestu, zaostala je za Italijo, Finsko in Grčijo.

Zaradi odličnega nastopa v krstni ligi narodov, ki je praktično edina svetla izjema bosanske reprezentance v zadnjih letih, je potem sicer zaigrala v dodatnih kvalifikacijah za naslednje evropsko prvenstvo, a izgubila.

V zadnji ligi narodov je izpadla iz razreda A in na šestih tekmah osvojila le dve točki.

Miralem Pjanić je trenutno z naskokom najbolj vreden bosanski nogometaš na tržnici. Transfermarkt je ceno vezista Barcelone postavil na 60 milijonov evrov. Foto: Reuters

Delal bi z zvezdniki Barcelone, Milana, Rome, Arsenala ...

Če bi Šiljak res postal selektor BiH, kar bi bilo veliko presenečenje, bi v roke dobil številna zveneča imena evropskega nogometa.

Zvezdnika Barcelone Miralema Pjanića, golgeterja Rome Edina Džeka, vezista Fenerbahčeja Edina Višćo, branilca Arsenala Seada Kolašinca, vezista Milana Radeta Krunića …