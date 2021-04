Dragić pričakuje rakete, Čančar bo krotil grizlije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Miami Heat bodo po odmevni zmagi nad zvezdniki Brooklyna v noči na torek gostili Houston Rockets. Dvoboji med vročico in raketami so vedno zanimivi. Na zadnji petih tekmah je trikrat zmagal Houston, dvakrat pa Miami. Poleg Gorana Dragića bo na delu tudi Vlatko Čančar, ki bo z Denverjem gostil Memphis Grizzlies. Slednji so v dobri formi, zato zmaga domače zasedbe ni samoumevna.