Navijači Man Utd načrtujejo "nenehne" proteste, Nizozemec blizu trenerskega stolčka

Se bo na klop Uniteda usedel ten Hag? Vse glasnejše so govorice, da naj bi Manchester United prevzel Erik ten Hag. Čeprav pri Unitedu dogovora še niso potrdili, pa so na Nizozemskem prepričani, da sta obe strani tik pred dosego dogovora. Ten Hag naj bi z rdečimi vragi sklenil triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto. 52-letni Nizozemec od leta 2017 sedi na klopi Ajaxa, s katerim ima trenutno v nizozemskem prvenstvu štiri točke prednosti pred drugim PSV. Kot še poročajo tuji mediji, naj bi se potrditev menjave trenerja zgodila pred nedeljo, ko se bosta Ajax in PSV srečala v finalu nizozemskega pokala.

Skupina navijačev, imenovana The 1958, je pripravila protestni pohod, ki se bo končal na Unitedovem igrišču Old Trafford pred začetkom tekme premier league z Norwichem.

Skupina 1958, ki poskuša zbrati podporo za pohod, je tvitnila, da je "v klubu nered, zato moramo ukrepati in znova ozaveščati". Hkrati so zapisali, da bodo sobotne demonstracije "začetek nenehnih, neizprosnih, mirnih in zakonitih protestov" proti Glazerjevim, raje to, kot da bi se primeril "še en Liverpool".

Aprila lani je nekaj navijačev Uniteda vdrlo v klubsko vadbeno bazo Carrington, mnogi pa so nato vdrli še na Old Trafford pred tekmo premier league za zaprtimi vrati proti največjemu tekmecu Liverpoolu, zaradi česar je bila tekma prestavljena.

United je od kontroverznega prevzema leta 2005 v lasti ameriške družine Glazer, ki ji privrženci Uniteda že od prevzema niso bili naklonjeni, ugled Glazerjevih pa je pri navijačih dodatno splahnel v zadnjem obdobju, saj ameriške lastnike krivijo za nazadovanje kluba in slabe predstave v premier league.

Manchester United ima 23 točk zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem. Foto: Guliverimage

Brez lovorike od odhoda Fergusona

Rekordni dvajsetkratni angleški prvaki niso osvojili naslova premier league od zadnje sezone slovitega, izjemno spoštovanega in priljubljenega stratega, sira Alexa Fergusona, leta 2012/13, pri čemer kar pet let omarice s trofejami Old Trafforda ni obogatila nobena srebrna posoda.

V tej sezoni je United novembra odpustil trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja in pod začasnim šefom Ralfom Rangnickom zdrsnil na sedmo mesto v premier ligi. Izvršnega podpredsednika Eda Woodwarda je februarja zamenjal Richard Arnold.

United ima 23 točk zaostanka za vodilnim v premier league Manchester Cityjem, sedem tekem do konca sezone pa je tudi zunaj dosega vseh tekmovanj.

Nedavna raziskava, ki jo je med oktobrom in decembrom 2021 opravil Manchester United Supporters Trust, je pokazala, da je bilo 78 odstotkov vprašanih "nezadovoljnih s tistimi na čelu Old Trafforda" v zadnjem letu.

Več kot tri četrtine (77 odstotkov) od vzorca 19.956 navijačev je prav tako dejalo, da nimajo zaupanja, da ima klub "jasno strategijo za vrnitev na vrh".

