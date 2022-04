Tako Manchester United kot Cristiano Ronaldo sta imela ob poletni vrnitvi portugalskega zvezdnika v Manchester najvišje cilje. A vse bolj postaja jasno, da se tudi v tej sezoni rdeči vragi ne bodo vrnili k osvajanju najprestižnejših lovorik. Angleški naslov je bil njihov nazadnje leta 2013, pokal FA leta 2016, evropska liga prvakov pa pred 14 leti. V angleški ligi so pred zadnjimi osmimi krogi na sedmem mestu, kar 22 točk za vodilnim Manchestrom Cityjem. V pokalu FA jih je v četrtem krogu izločil Andraž Šporar z Middlesbroughjem, v ligi prvakov pa v osmini finala Jan Oblak in njegov Atletico Madrid.

Foto: Guliver Image Ronaldo se je na Old Trafford vrnil po 13 letih. Podpisal je za dve sezoni z možnostjo podaljšanja še za eno. A že prva je daleč od idealne. Menjali so tudi trenerja. Vmes se je govorilo, da Portugalec že izgublja potrpežljivost. Nekaj tekem je zaradi težav z zdravjem izpustil, tudi zadnjo proti Leicesterju. V vseh tekmovanjih je odigral 33 tekem in zabil 18 golov (tri je dal konec marca Tottenhamu).

Eden od njegovih marčevskih golov je bil izbran tudi za gol meseca v premier ligi. Ob prejemu te nagrade, pa tudi nagrade za igralca meseca, se je Ronaldo oglasil prek družabnih omrežij. Soigralce ter navijače je spodbudil, naj vztrajajo, da mesto v ligi prvakov za naslednjo sezono še ni izgubljeno. "Individualne nagrade so vedno dobrodošle, a so veliko več vredne, če so povezane z zmagami." Na zadnjih desetih premierligaških tekmah so zmagali samo trikrat, petkrat remizirali in dvakrat izgubili.

Boj za četrto mesto v premier ligi in ligo prvakov:



4. Tottenham 54 točk (30 tekem)

5. Arsenal 54 (29)

6. West Ham 51 (31)

7. Manchester United 51 (30)

8. Wolverhapton 49 (31)

Liga prvakov je pravzaprav še zadnje, kar lahko dosežejo, da ne bi bila sezona povsem izgubljena. Prinaša jo vsaj četrto mesto v premier ligi, za katerim pa trenutno zaostajajo tri točke. To bo ogorčen peteroboj. "Do konca sezone se lahko borimo še za veliko stvari. Nikoli ne smemo obupati, če so naši cilji še na dosegu roke. Hvala vsem, ki ste glasovali za gol meseca in igralca meseca. Gremo po še več! Borimo se do zadnjega diha! Gremo, rdeči vragi!" je še zapisal 37-letni Portugalec.