"Svetovno prvenstvo največjih presenečenj v mojem življenju," o Katarju 2022 pove Janko Irgolič, naš nekdanji vratar in trener vratarjev v prvi Katančevi reprezentanci. To nedeljo bo gost Sportalove rubrike Druga kariera. "Vsi govorijo o Argentini, o Braziliji ... Verjetno bo ena od teh dveh držav prvak. Ampak ..."

Neymar Foto: Reuters "Mislim, da še nikoli ni bilo tako velikih presenečenj in tudi toliko kalkulacij reprezentanc, ki kotirajo visoko. Nekatere so se zato tudi opekle. Na primer Španija. Želeli so izločiti Nemce, na koncu pa so izpadli oboji," Janko Irgolič začne svoje razmišljanje o favoritih na svetovnem prvenstvu v Katarju pred četrtfinalnimi dvoboji. Z njim smo se pogovarjali v petek popoldne, tik pred začetkom tekme med Brazilijo in Hrvaško. "Vsi govorijo o Argentini, Braziliji ... Verjetno bo ena od teh dveh držav res prvak. Lahko pa bosta šli že danes obe domov. Na tem prvenstvu ne more nihče trditi, da bodo Brazilci premagali Hrvate. Tudi jaz imam rad lep nogomet in atraktivne poteze, kot trener pa ne maram cirkusa na terenu. Tega pa imajo Brazilci. Če se Hrvatom malo poklopi, jih lahko pošljejo domov."

Ni mu všeč, da se Neymar tako pogosto valja po zelenici, simulira prekrške, saj s tem ni pravi vzor mladim. "Zna se tako vreči po tleh, da je čudo! Tega pa ne maram. Otroci imajo svoje idole in to posnemajo. Tega resnično ne maram. Je izreden igralec, tehničen, ampak jaz bi ga dal v cirkus! Ko enkrat res dobi po gležnju, mu nihče več ne verjame, da je res dobil po gležnju."

"Upam, da jim bodo dali Nizozemci dva, tri 'komade'"

Lionel Messi Foto: Reuters "Že od otroštva navijam za Nizozemsko. Od malega. Odkar sem leta 1974 gledal prvo svetovno prvenstvo v Nemčiji. Zame je bil Johan Cruyff najboljši igralec. Pa sem gledal Peleja pa Maradono, ki je moja generacija, a zame je bil Cruyff kot človek, igralec in trener res najboljši. To je subjektivno mnenje. In zato navijam zanje. Upam, da bodo poslali Argentino domov! Pri Argentini razen Messija ne vidim neke super igre, da bi jih lahko šteli med favorite. Preveč je neke robustnosti, na pol grobosti. Se pa lahko zgodi, da bodo prvaki. Upam, da jim bodo dali Nizozemci dva, tri 'komade'," v smehu pripoveduje 63-letni nekdanji vratar Maribora, Olimpije in Mure.

"To bi bilo pa res čudo!"

"Najbolj pa bi bil vesel, če bi bil prvak Maroko! Da bi bila prvič v zgodovini prvak afriška reprezentanca. Maroko kot država mi je zelo všeč. Ogledal sem si tudi prvoligaške tekme v Marakešu. Videl sem, pod kakšnimi pogoji delajo. To bi bilo pa res čudo! A če je že prvenstvo tako, naj bodo torej Maročani! Najbrž sicer ne bodo, ker jih je le še osem v igri. A bi bilo zanimivo, da bi bila med vsemi temi zvezdniki prvak prav afriška ekipa."

