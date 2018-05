Naj tekmo leta v Mariboru odloči kar fizioterapevt

Martin Milec je simbol borbenosti in nepopustljivosti, ki si je bo danes zvečer v najpomembnejšem derbiju zadnjega obdobja v Ljudskem vrtu od svojih varovancev zagotovo želita tako trener Olimpije kot Maribora. Morda zaradi tega ni naključje, da je ravno ta branilec vijoličastih, ki v tej sezoni igra na reprezentančni ravni, v dneh pred derbije stopil pred novinarje.

"To je tekma, ki jo komaj čakamo. Vsak derbi je sam po sebi nekaj posebnega. Tekma, na katero vsi komaj čakamo. Zdaj je dodaten naboj prisoten še zaradi pomembnosti tekme. Gre se za naslov prvaka. Smo pripravljeni in verjamemo, da se bomo predstavili v pozitivni luči," je povedal Martin Milec, ki ga lahko pričakujemo, kako bo tekel 90 in več minut gor in dol po desni strani igrišča pred prepolnimi tribunami razprodanega Ljudskega vrta.

"Tudi zaradi tega komaj čakamo, da se začne. Zagotovo bo vzdušje sijajno. Ko je podpora s tribun, je lažje. Verjamem, da bomo skupaj z navijači prišli do pozitivnega rezultata," pravi desni bočni branilec Maribora.

"Vzdušje v ekipi je po sijajnih rezultatih seveda odlično. Nanizali smo kar nekaj zmag. Od zadnjega derbija naprej zmagujemo in smo v dobri formi. Pred tem smo bili v manjši krizi, a smo se izvlekli. To nam je uspelo z moštvenim duhom, ki ga moramo pokazati tudi tokrat. Moramo nadaljevati s pozitivnim nizom," pravi nogometaš, ki je v tej prvenstveni sezoni zbral 22 nastopov in prispeval štiri podaje.

Kaj Maribor in Olimpijo čaka do konca prvenstva?

Po derbiju bosta na sporedu še dva prvenstvena kroga. Mariborčane do konca sezone čaka še štajerski derbi in gostovanje pri Celju, potem pa v zadnjem krogu domača tekma z Gorico.



Olimpija bo v naslednjem krogu igrala doma proti Krškemu, prvenstveno sezono pa sklenila z izjemno zahtevnim gostovanjem, derbijem v Domžalah.



Če bosta ekipi ob koncu sezone na vrhu lestvice rezultatsko izenačeni, bo o prvaku odločala statistika medsebojnih tekem v prvenstvu v tej sezoni. Za zdaj je Maribor boljši, saj ima dva remija v Stožicah (1:1 in 0:0) in zmago v Mariboru z 1:0, a se to lahko v primeru zmage Olimpije na tokratnem derbiju spremeni.

Pripravljen za 90 in več minut šprinta

V zadnjem času je imel nekaj težav z zdravjem, a pravi, da je zdaj zdrav in pripravljen na boj. "Fizično sem pripravljen. Lahko bom šprintal vseh 90 minut. Ne vem, kateri nogometaš pred polnim Ljudskim vrtom tega ne bi počel. Pripravljen sem, pripravljena je cela ekipa. Upam, da bom dal dodaten prispevek svoji ekipi. Če bo to en predložek, pa bomo zmagali, tudi dobro. Ni pomembno, kdo bo izstopal. Pomemben je samo pozitiven rezultat. Zaradi mene lahko gol zabije kar fizioterapevt, samo da bomo zmagali," je novinarje malce nasmejal 26-letni občasni reprezentant Slovenije.

Izkušeni branilec Maribora napoveduje boj za zmago. Foto: Vid Ponikvar

Položaj se ni spremenil, še vedno si želijo zmagati

Ker je Maribor v prejšnjem krogu na lestvici preskočil Olimpijo, je zanj na današnjem derbiju ugoden izid tudi remi, a tudi on pravi, da prostora za preračunavanje na današnjem derbiju ni. "Ne, položaj se ni bistveno spremenil. Želeli smo zmago in še vedno si je želimo. Moramo iti po tri točke. Ne brezglavo, ampak pametno. Derbiji so zato, da se zmagujejo. Upam, da tri točke ostanejo doma," si je zaželel Milec, ki ima skupaj s soigralci dovolj izkušenj, da živčnosti pred tekmo leta, kot so jo poimenovali nekateri, ne čuti.

"Ne, nič posebnega ni. Ko se bomo začeli ogrevati tik pred tekmo, bo verjetno nekaj pozitivne treme, a to je normalno. Se pa v klubu in v mestu čuti določena energija. To je res," je še najavil tokratni derbi eden izmed ključnih mož Darka Milaniča, ki v zadnje tri prvenstvene kroge v lovu na 15. naslov slovenskega prvaka vstopa s točko prednosti pred Olimpijo in osmimi točkami naskoka pred Domžalami, ki še imajo teoretične možnosti za naslov.

Niz neporaženosti Maribora na prvenstvenih derbijih:

31. marec, 2018 (25. krog 2017/18):

Olimpija : Maribor 1:1 (0:0)

Apau 69.; Zahović 82.



17. november 2017 (16. krog 2017/18):

Maribor : Olimpija 1:0 (1:0)

Tavares 6.



27. avgust 2017 (7. krog 2017/18):

Olimpija : Maribor 0:0



29. april 2017 (31. krog 2016/17):

Olimpija : Maribor 0:0



25. februar 2017 (22. krog 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Zahović 51.



15. oktober 2016 (13. krog 2016/17):

Olimpija : Maribor 1:3 (0:1)

Kronaveter 86.; Novaković 35., Pihler 49., Zahović 94.



8. avgust 2016 (4. krog 2016/17):

Maribor : Olimpija 1:1 (1:0)

Novaković 18.; Zajc 79.



7. maj 2016 (33. krog 2015/16):

Olimpija : Maribor 1:2 (1:0)

Kronaveter 19.; Novaković 80./11m, Tavares 93.



5. marec 2016 (24. krog 2015/16):

Maribor : Olimpija 0:0



21. november 2015 (15. krog 2015/16):

Olimpija : Maribor 2:2 (1:2)

Šporar 26., 92.; Bajde 7., Stojanović 21.

Foto: Marjan Žlogar