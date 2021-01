Nadaljevanje Rotmanovega turškega popotovanja, našel si je peti klub

V zadnjih dveh letih je bil Rajko Rotman član turškega drugoligaša Akhisasporja, za katerega je v tej sezoni zbral 13 prvenstvenih nastopov, zdaj pa se je preselil k njegovemu tekmecu Tuzlasporju, ki je trenutno na šestem mestu na lestvici, medtem ko je Akhisaspor pri dnu.

Rotman, ki je v Sloveniji nase opozoril v majici velenjskega Rudarja, pri katerem se je v času Srečka Katanca prebil celo do reprezentance, potem pa se že istega leta, bilo je 2014, preselil v Turčijo, kjer je ostal do danes. Pred tem je igral za zdajšnjega prvaka in udeleženca lige prvakov Basaksehir, ter za Kayserispor in Göztepe, v prvi turški ligi, v kateri je zbral prek sto nastopov, pa nastopal tudi z Akhisasporjem.

Rotman, ki se najbolje znajde v vlogi vezista z obrambnimi nalogami, je za slovensko reprezentanco odigral 14 tekem. Nazadnje je njen dres pod vodstvom prehodnega selektorja Igorja Benedejčića oblekel na zadnji tekmi lige narodov proti Bolgariji novembra 2018.