Zadnje slovo Svena-Görana Erikssona, na pogrebu tudi Beckham

Na stotine žalujočih, vključno z zvezdniki, kot je David Beckham, se je danes zbralo v majhnem švedskem mestu Torsby, kjer so pokopali švedskega nogometnega strokovnjaka Svena-Görana Erikssona. Šved, prvi tuji selektor reprezentance Anglije, je po boju z rakom trebušne slinavke umrl konec avgusta v starosti 76 let.

Pogrebni obred je bil v cerkvi Fryksande v Torsbyju v zahodni regiji Värmland, kjer je mednarodno znani trener odraščal. Pred cerkvijo so postavili ogromen zaslon in klopi, ki so lokalnim prebivalcem in drugim oboževalcem omogočile ogled pogreba.

Pogrebne slovesnosti se je udeležil tudi David Beckham. Foto: Guliverimage

Med 600 gosti, prisotnimi v cerkvi, so bili tudi David Beckham, ki je bil ključna osebnost Erikssonove angleške ekipe, nekdanji angleški selektor Roy Hodgson, Erikssonova družina in njegova nekdanja partnerica Nancy Dell'Olio.

"Sven-Göran je ljubil rutino in disciplino. Pa tudi življenje, užival je v dobri hrani, pijači in potovanjih v prvem razredu," je dejal župnik, ki je strokovnjaka in njegovo družino dobro poznal. V nagovoru je tudi dodal, da je Eriksson zahteval veselo slovesnost z jazzovsko glasbo iz New Orleansa.

Foto: Reuters

