Robert Lewandowski

Na Poljskem zgladili spor, Lewandowski znova kapetan

Nekdanji selektor Poljske Michal Probierz je Ronertu Lewandowskemu vzel kapetanski trak.

Nekdanji selektor Poljske Michal Probierz je Ronertu Lewandowskemu vzel kapetanski trak.

Foto: Reuters

Zvezdnik v vrstah Barcelone Robert Lewandowski se je po sporu s prejšnjim selektorjem znova vrnil v poljsko nogometno reprezentanco. Izkušenemu napadalcu so vrnili kapetanski trak, potem ko ga je v poljsko reprezentanco poklical novi selektor Jan Urban za kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo leta 2026, poroča agencija AFP.

Robert Lewandowski, daleč najboljši strelec Poljske vseh časov, je junija zavrnil igranje za reprezentanco, potem ko mu je prejšnji selektor Michal Probierz odvzel kapetanski trak.

Za kapetana ekipe je izbral Piotra Zielinskega, Lewandowskemu pa teatralno vzel kapetanski trak. A je Probierz že kmalu po sporu odstopil, potem ko je njegova ekipa brez Lewandowskega izgubila kvalifikacijsko tekmo za SP proti Finski. "Robert Lewandowski bo kapetan ekipe," je novi selektor Jan Urban povedal za spletno stran poljske zveze.

Lewandowski, ki je za Poljsko debitiral leta 2008 in 21. avgusta dopolnil 37 let, ima 85 reprezentančnih golov, 37 več kot drugi najboljši strelec države vseh časov, in 158 nastopov, 49 več kot naslednji najpogosteje vpoklicani igralec.

Robert Lewandowski bo prihodnji mesec znova nosil kapetanski trak.

Urban je povedal, da se je pred objavo seznama ekipe, ki se bo pomerila z Nizozemsko 4. septembra v Rotterdamu in s Finsko 7. septembra v Chorzowu na Poljskem, posvetoval z igralci.

"Igralce sem že obvestil, da bo Lewandowski kapetan. Z njimi sem se o tem pogovoril in želel sem, da prvi izvedo mojo odločitev. To je dokončna odločitev in tema kapetanskega traku je zaprta. Nadaljnjih komentarjev o tem ne bom dajal."

Jan Urban Poljska nogometna reprezentanca Robert Lewandowski
