Drzne sanje o podvigu, kakršnega Slovenija še ni videla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvak Mura bo danes v 2. krogu skupinskega dela konferenčne lige gostoval pri Tottenhamu, eni najbolj zvezdniških in najdražjih ekip v Evropi. Izbranci Anteja Šimundže bodo na občudovanja vrednem londonskem stadionu Tottenham Hotspur, katerega gradnja je stala nad milijardo evrov, skušali presenetiti velikega favorita. Če bi črno-belim uspelo, bi se zapisali v zgodovino kot prvi slovenski klub, ki je v Angliji ostal neporažen.

Pred nogometaši Mure je "najlažja" tekma skupinskega dela konferenčne lige. Danes bodo ob 21. uri gostovali pri Tottenhamu, angleškem klubskem velikanu, ki spada med najbolj cenjene evropske klube. Nenazadnje je bil spomladi tudi eden izmed 12 ustanoviteljev kontroverzne superlige, ki ni nikoli zaživela, v svojih vrstah pa ima igralce, vredne skoraj 700 milijonov evrov!

Medijsko najbolj zanimiv tekmec v zgodovini Mure

Ante Šimundža ne bo prvič gostoval s slovenskim klubom v Londonu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Pomembno je, da ne bomo fascinirani nad kuliso. Vemo, proti komu igramo. Vemo, kaj pomeni Tottenham v Evropi. Ima bogato tradicijo in vpliv na angleški nogomet. Gre za medijsko najbolj zanimivega tekmeca v zgodovini Mure," je ob odhodu v Londonu sporočil Ante Šimundža, ki premore obilico izkušenj. Kot trener slovenskega kluba se je na Otoku že spopadal z angleškimi velikani. Leta 2014 je prav v Londonu v ligi prvakov gostoval pri Chelseaju, tedanja Mourinhova četa pa je ponižala nemočne vijolice s kar 6:0. Trenerja Mure pred tokratnim spopadom s Tottenhamom, ki je leta 2019 zaigral v finalu lige prvakov, spremlja dober občutek.

Njegovi varovanci so ga z govorico telesa prepričali o tem, da se želijo pomeriti z ravnijo, ki jo prinaša Tottenham. Z ravnijo angleškega prvenstva, enega najmočnejših na svetu. "Verjamem, da bomo na tej ravni uspešni," sporoča Mariborčan, ki je v začetku tedna dopolnil 50 let. Bi lahko njegovi varovanci poskrbeli za odmevno rojstnodnevno darilo in mu ob srečanju z Abrahamom priredili senzacijo, kakršne slovenski nogomet ne pomni?

Tottenham je pred devetimi leti prvič gostil slovenskega predstavnika na evropski tekmi. V skupinskem delu lige Europa je premagal Maribor s 3:1. Častni zadetek za vijolice je dosegel Robert Berić, za Tottenham pa je kar trikrat zadel v polno Jermain Defoe. Foto: Reuters

Do zdaj so slovenski klubi v evropskih tekmovanjih v Angliji gostovali že sedemkrat. Maribor petkrat, Olimpija in Domžale pa po enkrat. Prav vsi so doživeli enako usodo. Sedem tekem, sedem porazov, gol razlika pa kar 22:2 v korist angleških klubov. Statistika tako zvečer ne bo zaveznica Mure.

Slovenski klubi na gostovanju v Angliji: Liverpool : Maribor 3:0 (2017) – liga prvakov

West Ham : Domžale 3:0 (2016) – kvalifikacije za ligo Europa

Chelsea : Maribor 6:0 (2014) – liga prvakov

Wigan : Maribor 3:1 (2013) – liga Europa

Tottenham : Maribor 3:1 (2012) – liga Europa

Birmingham City : Maribor 1:0 (2011) – liga Europa

Liverpool : Olimpija 3:0 (2003) – pokal Uefa

Tottenham skoraj stokrat dražji od Mure!

Prvi zvezdnik Tottenhama Harry Kane je po oceni Transfermarkt vreden kar 120 milijonov evrov. Foto: Guliverimage Tottenham je zvečer izraziti favorit. Čeprav se trenerju Nunu Espositu Santu zaradi neprepričljivih rezultatov, navijačem je najbolj pokvaril dan poraz na prestižnem severnolondonskem derbiju z Arsenalom (1:3), maje stolček, ima Tottenham na voljo toliko zvezdniških imen, da bi bila ogromna senzacija, če ne bi danes osvojil vseh treh točk.

Ker pa velja nogomet za zelo nepredvidljiv šport, Evropa pa še vedno razpravlja o torkovem čudežu v Madridu, kjer je Šerif presenetil Real (2:1), ni izključeno, da bi se kaj podobnega pripetilo tudi danes. Prvaki Moldavije imajo po oceni Transfermarkt skupno tržno vrednost dobrih 12 milijonov evrov, a so jo vseeno zagodli belim baletnikom, vrednim malodane 800 milijonov evrov!

Mura bo ob 21. uri začela srečanja na stadionu, katerega gradnja je stala več kot milijardo evrov. Foto: Reuters

Ogromna finančna razlika je prisotna tudi med Tottenhamom in Muro. Skupna tržna vrednost Londončanov znaša 697 milijonov evrov, slovenskega prvaka pa okrog 7,5 milijona evrov. Torej skoraj stokrat manj! Tottenham ima v svojih vrstah kar 18 članskih reprezentantov, najbolj pa izstopa angleški napadalec Harry Kane. Nenavaden podatek je ta, da ima kar 23 od 24 igralcev londonskega velikana večjo tržno vrednost od Mure! Izjema je le 20-letni angleški krilni napadalec Jack Clarke, vreden "zgolj" pet milijonov evrov, ki je v tej sezoni odigral eno tekmo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, drugače pa si na Otoku v prvenstvu nabira izkušnje z ekipo do 23 let.

Maroša: V London po pozitiven rezultat

Mura se je na zadnjem gostovanju v tej sezoni veselila zmage. V Ljudskem vrtu je premagala Maribor z 2:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Težko je napovedati, kako bodo igrali. Na voljo imajo več kot 25 igralcev, veliko priložnosti dajejo mlajšim igralcem, ki v prvenstvu igrajo manj," Šimundža pričakuje določene rotacije v ekipi Tottenhama, ki ga tri dni po dvoboju z Muro čaka domača tekma angleškega prvenstva z Aston Villo, nekdanjim evropskim prvakom, ki je konec prejšnjega tedna zavil v črno Ronaldov Old Trafford.

"Ni nas veliko igralo na tako velikem stadionu, a to ne spremeni dejstva, da gremo v London po pozitiven rezultat," sporoča napadalec Amadej Maroša, ki se zelo veseli spektakularnega gostovanja na enem najbolj modernih stadionov na svetu. Izpostavil je kakovost in hitro igro Tottenhama, a vseeno verjame, da bi lahko črno-beli prekrižali načrte gostiteljem. "Moramo biti pogumni v vsakem duelu. Želimo tekmovati, ne pa samo nastopati," dodaja njegov trener Šimundža.

Mura je v uvodnem krogu skupinskega dela konferenčne lige v Ljudskem vrtu izgubila proti Vitesseju (0:2), Tottenham pa je remiziral v Franciji z Rennesom (2:2).