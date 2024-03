Mladi Francoz podaljšal zvestobo Bayernu

Mladi francoski nogometaš Mathys Tel je še dve leti podaljšal pogodbo z bavarskim velikanom Bayernom iz Münchna. S tem je postal prvi nogometaš, ki je z nemškim prvakom pogodbeno vezan vse do leta 2029. Doslej je imel 18-letni Francoz pogodbo do leta 2027, poroča dpa. Klub ga je označil kot ključno osebnost naslednje generacije kluba.

Tel je v München leta 2022 prišel iz Rennesa in že zapustil odličen vtis. Čeprav ni redno začenjal tekem, je v 59 nastopih dosegel 13 golov.

"Je pomemben temelj za prihodnost tega moštva. Z njim že imamo naslednjo generacijo Bayerna v naši ekipi. V München je prišel kot mlad igralec in si je pri 18 letih že pridobil veliko pomembnih izkušenj na najvišji ravni. Tu pri Bayernu bo postavil veliko mejnikov," je dejal član upravnega odbora Bayerna za šport Max Eberl.

Športni direktor Christoph Freund je dodal: "Vsak klub si želi igralce, kot je Mathys Tel, mlade, izjemno nadarjene, lačne in pripravljene na učenje. Način, kako že igra na tej ravni pri 18 letih, je nekaj posebnega."

"To podaljšanje pogodbe mi veliko pomeni. Pri Bayernu sem se že veliko naučil, tako na igrišču kot izven njega. Ko igraš za Bayern, si vedno želiš osvojiti vsako trofejo. Želim si igrati s srcem in energijo, storil bom vse za ta klub in njegove navijače," pa je ob podpisu nove pogodbe Bayernu na dušo popihal mladenič.

Novica je prišla dan po tem, ko je Bayern s 3:0 premagal Lazio in se uvrstil v četrtfinale lige prvakov.

