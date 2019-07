Messijeve obtožbe stresle Južno Ameriko (in tudi Evropo). Kaj sledi?

Zvezdniku Argentine od ene tekme do dveh let suspenza

Lionel Messi je z obtožbami o nečednostih južnoameriške nogometne zveze CONMEBOL dvignil precej prahu in vodilne ljudi tamkajšnjega nogometa spravil v zadrego. Jasno je, da bo moral biti kaznovan. Celo z dvoletno prepovedjo? Ob tem so se pojavile absurdne informacije o tem, da se bo Argentina v prihodnosti pridružila evropski nogometni zvezi, zaradi katerih so se morali javiti tudi pri Uefi. Mimogrede, zadnji trije predsedniki Conmebola so odleteli zaradi korupcijskih škandalov.

"Nisem prejel medalje, saj nočem biti del korupcije … Ni dvoma, da bo Brazilija postala prvak. Vse je postavljeno tako. VAR so sodniki uporabljali za vsako neumnost, razen takrat, ko bi v dveh akcijah mi morali dobiti enajstmetrovko. Upam, da bo CONMEBOL nekaj naredil v tej smeri, a ne verjamem, saj Brazilci nadzorujejo vse. Ni bilo možnosti, da bi izpadli v polfinalu … Vedno govorim resnico, zaradi česar sem miren. Ne vidim smisla v lažeh. Vsem je jasno, kje je glavna težava. To je bilo vidno skozi ves turnir," so bile besede, s katerimi je jezo nad sodniki in vodilnimi ljudmi južnoameriškega nogometa stresel Lionel Messi po tekmi za bron proti Čilu na letošnjem južnoameriškem prvenstvu.

Na tej tekmi, ki so jo Argentinci dobili z 2:1, je bil v 37. minuti izključen, ko je prejel precej nenavaden rdeči karton. Sodnike je kapetan in najboljši strelec Argentine kritiziral že po polfinalni tekmi proti Braziliji, na kateri je bila Argentina po njegovem mnenju oškodovana za dve enajstmetrovki. "Vem, da sem rdeči karton prejel predvsem zaradi besed, ki sem jih izrekel po tekmi z Brazilijo," je po koncu prvenstva, na katerem z reprezentanco spet ni prišel do končne zmage, še povedal Messi, ki bi se lahko znašel v težavah.

Zadnji trije predsedniki Conmebola odleteli zaradi korupcije

Nicolas Leoz je bil predsednik Conmebola kar 27 let, potem pa odstopil zaradi korupcije. Foto: Reuters Alejandro Dominguez, ki je to postal januarja 2016, potem ko je bil prejšnji predsednik, prav tako Paragvajec Juan Angel Napout, decembra 2015 aretiran zaradi korupcije ob izbiri nosilcev televizijskih pravic za južnoameriški pokal 2015. Prejel naj bi milijon ameriških dolarjev podkupnine. Napout je bil predsednik Conmebola med letoma 2014 in 2015.



Pred njim je bil med letoma 2013 in 2014 predsednik Conmebola Urugvajec Eugenio Figueredo, ki je bil maja 2015 prav tako aretiran, in sicer v povezavi z velikim korupcijskim škandalom, ki je tistega leta zajel Fifo in odnesel njenega predsednika Seppa Blatterja.



Še pred njim je bil prvi mož južnoameriškega nogometa kar 27 let, med letoma 1986 in 2103, Paragvajec s kolumbijskim potnim listom Nicolas Leoz Almiron, tudi on pa je s svojega položaja odšel, ne boste verjeli, zaradi korupcijskega škandala. Leta 2013 je bil obtožen prejemanja podkupnine v vrednosti 740 tisoč ameriških dolarjev ob izbiri nosilca televizijskih pravic za svetovno prvenstvo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.



Argentina pod okrilje Uefe?

Argentina pod okriljem Uefe? Ne bo se zgodilo. Foto: Getty Images S tako hudimi in neposrednimi obtožbami je Messi namreč v več točkah grobo kršil pravilnik CONMEBOLA, krovne južnoameriške organizacije. Po nekaterih informacijah, ki so jih v teh dneh v javnost spravili nekateri argentinski mediji, naj bi petkratnemu dobitniku zlate žoge grozil celo dvoletni suspenz nastopanja na tekmovanjih pod okriljem južnoameriške nogometne zveze.

Malce za tem je Južno Ameriko stresla še precej senzacionalna vest o tem, da so se na argentinski nogometni zvezi že pogovarjali z Uefo, ki naj bi jih povabila k sodelovanju na naslednji ligi narodov, a so se hitro izkazale za neresnične.

Krovna evropska nogometna organizacija, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je namreč ekspresno odgovorila z izjavo za javnost, v kateri je takšne trditve kategorično zavrnila.

"Nobene resnice ni v namigovanjih, da je bila Argentina povabljena k sodelovanju z Uefo v kateremkoli tekmovanju ali da bi celo postala njena članica. Pri Uefi se nikoli nismo pogovarjali o čem takem in se ne glede na karkoli nikoli niti ne bomo. Vseeno pa v duhu prijateljstva Argentino kot posebno gostjo vabimo na ogled kateregakoli Uefinega tekmovanja," so zapisali pri Uefi in tako ovrgli takšno precej populistično možnost, ki sicer ni nemogoča. Ne nazadnje sta na letošnjem južnoameriškem prvenstvu nastopala tudi Japonska in Katar.

Kakšna bo kazen za rdeč karton na tekmi proti Čilu in predvsem besed, ki jih je izrekel po njej? Foto: Reuters

Dve leti ali ena tekma kazni?

Bolj kot o tem, ali se bo Argentina preselila v Evropo, v Južni Ameriki v teh dneh razglabljajo o kazni, ki bo zaradi izgovorjenih besed doletela Messija. Rigorozna dveletna kazen bi pomenila, da Messija ne bomo videli v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2022 kot tudi ne na naslednjem južnoameriškem pokalu, ki ga bosta že prihodnje leto gostila Argentina in Kolumbija. To bi bil velik udarec za Argentino in morda še večji za južnoameriški nogomet, s katerim bi se pri CONMEBOLU ustrelili v koleno. Izključiti z naskokom prvega zvezdnika tekmovanja, ki prinaša daleč največ sponzorskega denarja? Česa takega ni mogoče verjeti, a nikoli se ne ve …

Bolj verjetno je, da bo Messija doletela kazen od ene do štirih tekem suspenza, kar bi v najslabšem primeru pomenilo, da se bo v reprezentanco vrnil oktobra prihodnje leto, ko bosta na sporedu peti in šesti krog južnoameriških kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo.

Messi je bil v preteklosti že kaznovan. Marca 2017 je zaradi žaljenja stranskega sodnika na kvalifikacijski tekmi proti Čilu prejel štiri tekme suspenza, a je bila kazen pozneje drastično zmanjšana. Prisilno je počival samo eno tekmo.

