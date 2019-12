Messi bi zaradi glasovnice iz Slovenije skoraj ostal brez zlate žoge

Pokukali smo v ozadje izbora za zlato žogo, ki so jo v ponedeljek zvečer podelili v Parizu. Še šestič jo je prejel Argentinec Lionel Messi in prvega izzivalca Virgila van Dijka prehitel za pičlih sedem točk, kar je najmanjša razlika od daljnega leta 1996. Slovenija je ena od desetih izmed 174 držav, ki mu ni namenila niti enega glasu.

Lionel Messi, ki je na novo, rekordno šesto zlato žogo čakal od leta 2015, jo je ujel za las. Prejel je 686 glasov in za las prehitel drugouvrščenega Virgila van Dijka, kar v prevodu pomeni, da bi lahko brez nagrade ostal že v primeru dveh drugačnih glasovnic. Razlika sedmih točk, ki je ločila Argentinca in Nizozemca, je najmanjša v izboru za zlato žogo od daljnega leta 1996, ko je Nemec Matthias Sammer za en glas prehitel Brazilca Ronalda.

Izidi glasovanja za zlato žogo 2019 (najboljših deset):

V izboru je sodelovalo 174 novinarjev z vsega sveta, svoje glasove pa so razdelili med pet najboljših s seznama 30 nogometašev, ki so jih nominirali pri France Footballu. Gre za francosko specializirano nogometno revijo, ki že od leta 1966 podeljuje zlato žogo, ta pa je v tem času postala najprestižnejša individualna nogometna nagrada na svetu, ki ima besedo pri tem, kdo je najboljši nogometaš na svetu. Prvouvrščeni prejme šest točk, drugi štiri, tretji tri, četrti dve in prvi eno.

Kaj je zlata žoga?

S šestimi zlatimi žogami je postal rekorder. Foto: Reuters



Med letoma 2010 in 2015 so jo podeljevali v sodelovanju z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), potem pa so se Francozi odločili, da se bodo vrnili k staremu formatu.



Prvi dobitnik je bil Anglež Stanley Matthews, do zdaj pa jo je prejelo 24 nogometašev. Deset od teh je na vrhu stalo več kot enkrat. Rekorder je seveda Messi (šest), sledi mu seveda Cristiano Ronaldo s petimi. Po trikrat so bili najboljši Francoz Michel Platini ter Nizozemca Johan Cruyff in Marco van Basten. Dvakrat so bili najboljši Brazilec Ronaldo, Španec Alfedo Di Stefano, Anglež Kevin Keegan in Nemec Karl-Heinz Rummenigge.



Zanimivo, od leta 2007 je bil vsaj eden od sijajnega dvojca, ki ga tvorita Messi in Ronaldo, med najboljšimi tremi. V teh 13 letih se je samo dvakrat zgodilo, da zmagovalec ni bil kdo od njiju − leta 2007 Brazilec Kaka in lani Hrvat Luka Modrić. Revija France Football zlato žogo podeljuje od leta 1956. Do leta 1995 so za njo kandidirali samo Evropejci, potem so se za njo potegovali vsi nogometaši, ki so igrali iz Evrope, leta 2007 pa je vrata odprla tudi nogometašem iz preostalih delov sveta.Med letoma 2010 in 2015 so jo podeljevali v sodelovanju z Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), potem pa so se Francozi odločili, da se bodo vrnili k staremu formatu.Prvi dobitnik je bil Anglež, do zdaj pa jo je prejelo 24 nogometašev. Deset od teh je na vrhu stalo več kot enkrat. Rekorder je seveda Messi (šest), sledi mu sevedas petimi. Po trikrat so bili najboljši Francozter Nizozemcain. Dvakrat so bili najboljši Brazilec, Španec, Angležin NemecZanimivo, od leta 2007 je bil vsaj eden od sijajnega dvojca, ki ga tvorita Messi in Ronaldo, med najboljšimi tremi. V teh 13 letih se je samo dvakrat zgodilo, da zmagovalec ni bil kdo od njiju − leta 2007 Brazilec Kaka in lani Hrvat

Andrej Stare in Kirgizistanec: Najboljši je Mbappe!

Po mnenju dr. Andreja Stareta je najboljši na svetu Kylian Mbappe. Foto: Reuters Glas Slovenije je v Pariz poslal RTV Slovenije, in sicer Andrej Stare, ki zmagovalcu Messiju ni podelil niti ene točke. Na prvo mesto je postavil francoskega zvezdnika PSG Kyliana Mbappeja in bil od 174 glasovalcev ob novinarju iz Kirgizistana edini, ki se je odločil za kaj takega. Po Staretovem mnenju je bil drugi najboljši nogometaš leta 2019 na svetu Portugalec Ronaldo, ki ga je lani postavil na vrh. Na tretje mesto je postavil Belgijca, ki je v prvi polovici leta navduševal v majici Chelseaja, v drugi pa je, vsaj za zdaj, vse prej kot spektakularen pri Real Madridu, ki je zanj poleti odštel 100 milijonov evrov. Poljaka Roberta Lewandowskega, stroja za zadetke iz Bayerna Münchna, na peto pa Nizozemca Van Dijka.

Stare je bil eden od desetih novinarjev, ki končnemu zmagovalcu Messiju niso namenili niti točke. Ob njem so bili takšni še novinarji iz Butana, Cipra, Gvatemale, Hrvaške, Kameruna, Salvadorja, Slonokoščene obale, Tajske in Šrilanke.

Virgil van Dijk je pristal na drugem mestu in zlato žogo zgrešil za vsega sedem glasov. Foto: Reuters

Portugalec glasoval za Messija, Argentinec za Ronalda

Še nekaj zanimivosti. Čeprav je rivalstvo tokratnega zmagovalca Messija in tokrat tretjeuvrščenega Ronalda ogromno, to pa seveda pomeni tudi za državi, iz katerih prihajata, je argentinski predstavnik Ronalda postavil na drugo mesto. Za Messijem, seveda. Na drugi strani pa je Messi prejel glasove Portugalske. Tamkajšnji novinar ga je postavil na tretje mesto, na prvo pa seveda Ronalda. Oba sta Van Dijku, tretjemu favoritu za zmago pred glasovanjem, namenila četrto mesto. Pa Nizozemec? Največ točk je podelil rojaku Van Dijku, potem sta sledila Messi in Ronaldo.

Največ obrvi je zagotovo privzdignila glasovnica, ki je prišla iz Šrilanke. Po mnenju tamkajšnjega novinarja je v iztekajočem se letu najbolj prepričal angleški branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold, takoj za njega pa je postavil napadalca, ki igra za londonski Arsenal, Pierra-Emericka Aubameyanga. Gabonca, ki nobene točke ni prejel niti od novinarja iz svoje države.

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil zlato žogo 2019? Cristiano Ronaldo 7,69% +

Lionel Messi 69,23% +

Virgil van Dijk 23,08% +

nihče izmed naštetih 0,00% +

Messi: Verjamem, da je pred mano še nekaj lepih let