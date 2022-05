Melnjak zagotovil Hajduku prvo lovoriko po devetih letih

Rijeka, kjer Adam Gnezda Čerin prav tako ni dočakal konca na igrišču (iz igre je odšel v 86. minuti), Haris Vučkić pa ni bil v kadru, je od 41. minute igrala z igralcem manj.

🇭🇷 Corteo of Torcida before the Croatian Cup Final match between Hajduk Split and Rijeka today pic.twitter.com/n3IFwZLCXu

Za Splitčane je to sedma hrvaška pokalna lovorika in prva po letu 2013. Rekorder po številu naslovov je Dinamo, ki ima v svoji zbirki 16 pokalov, letos pa ga je izločila prav Rijeka.

Hajduk won the Croatian cup! Another stellar performance v Rijeka, and their first trophy after nine years of wait. 🏆 pic.twitter.com/Hl8Uq8fpeh